3 gün hücrede

Ercan Havalimanı'ndan çıkış yaparken çantasında gümrüğe beyan edilmeyen 24 bin 500 ABD Dolar'ı bulunan Azerbaycanlı Ulkar Tifan Qizi Alishova tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. zanlının ifadesinde paraları 4 ayrı casinoda oyun oynayarak, kazandığını söylediği açıklandı.

Polis, zanlının 31 Mayıs 2024 tarihinde saat 04.00 sıralarında Ercan Havalimanı'nda X-ray cihazından geçerken çantasında 10 bin Euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla olan 24 bin 500 ABD Dolar'ı nakit para bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının “para ve kambiyo yasasına aykırı harekette bulunma” suçlamasıyla tutuklandığını ifade etti.

Polis, 24 bin 500 ABD Dolarının emare olarak alındığını ifade derken, zanlının Azerbaycan’da ikamet etmekte olup, KKTC de turist olarak bulunduğunu söyledi.

Polis memuru, zanlının ifadesinde söz konusu paraları 4 farklı casinodan oyun oynayarak kazandığını beyan ettiğini açıkladı. Polis memuru, paranın casinolardan kazanılıp kazanılmadığı ile ilgili olarak kamera görüntülerinin inceleneceğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.