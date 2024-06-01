‘Bana katlanacaksın’

Lefkoşa’da meydana gelen olayda resmi olarak ayrıldığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği eşi C.A.’yı darp ettiği, cinsel içerikli küfürler yağdırdığı ve “bana katlanmaya mecbursun” dediği iddia edilen Eşref Erensu şikayet üzerine tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Cinsel taciz ve darp suçlarından tutuklanan zanlının da eşinden şikayetçi olduğu açıklandı. Polisin, zanlının eşine dava okuduğu belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 30 Mayıs 2024 tarihinde saat 19.00 sıralarında FY 862 plakalı araç içerisinde ayrılmış olduğu ancak beraber yaşadığı eski eşi C. A. ile aralarında çıkan sözlü tartışmaya müteakip hareket ederek ve “bana katlanmaya mecbursun" diyerek cinsel tacizde bulunduktan sonra, genç kadının saçını çektiğini, sol yanağına bir tokat vurmak suretiyle darp ettiğini anlattı.

Polis, aynı tarihte mesele ile ilgili olarak zanlının tutuklandığını ve darp edilen kadının doktor kontrolünden geçirildiğini kaydetti.

Polis, C.A.’nın sağ omuz bölgesinde ve sol yanak bölgesinde kızarıklık olduğuna dair rapor alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlının da eşinden şikayetçi olması üzerine C.A. aleyhine “darp ve itale-i lisan" suçlarından yazılı dava tebliğ edildiğini açıkladı. Zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ve 2018 yılında eski eşine karşı "şiddet tehdidi" suçunu işlediğini belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 15 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 500 bin TL değerinde kefalet senedi şartlılarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2024, 09:40