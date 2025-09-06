Gözler ikinci istinafta

Ömer KADİROĞLU

İskele’ye bağlı Kalecik köyünde “mülke tecavüz, rahatsızlık”, Akyar Sınır Kapısı’nda sınırı ihlal suçlarından iki ayrı kaza mahkemesi tarafından haklarında tutuklu yargı kararı verilen Kıbrıslı Rum 5 sanık hakkındaki kararlardan biri Yüksek Mahkeme tarafından bozuldu.

Geçtiğimiz Ağustos ayında “askeri yasak bölgeyi ihlal” suçundan tutuklanarak cezaevine gönde-rilen A.K. (60), A.K. (60), N.G. (63), A.L. (68) ve G.G. hakkında Lefkoşa Kaza Mahkemesi tara-fından verilen tutuklu yargı kararı, Yüksek Mahkeme tarafından hatalı bulundu.

Sanıklar, Lefkoşa’da Askeri Mahkemede oturum yapan Yüksek Mahkeme heyeti huzuruna çıka-rıldı. Sanıkların avukatları tarafından tutuklu yargılanma kararına yapılan itirazı değerlendiren Yüksek Mahkeme, alt mahkemenin kararında hata bulunduğuna hükmetti. Mahkeme, sanıkların sınır ihlali suçundan tutuksuz yargılanmasına karar vererek teminat şartları belirledi. Buna göre sanıkların 200 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkışlarının yasaklanması ve haftada bir gün polis karakoluna giderek ispat-ı vücut yapmaları kararlaştırıldı.

İstinaf kararında, sanıkların ülkeye gizlice geçtiği iddiasının yalnızca sınır kapısındaki sivil hiz-met görevlisinin ifadesine dayandırıldığına dikkat çekildi. Bu ifadenin özgürlüğü kısıtlamaya yeterli bulunmadığı, adil yargılanma ilkesinin gözetilmesi gerektiği vurgulandı.

Serbest kalamadılar

Her ne kadar sınır ihlali suçundan serbest bırakılmaları yönünde karar verilmiş olsa da sanıklar, Kalecik köyünde işledikleri iddia edilen “mülke tecavüz ve rahatsızlık verme” suçlarından dola-yı İskele Kaza Mahkemesi’nin verdiği tutuklu yargılama kararı nedeniyle cezaevinden çıkamadı. Sanıkların serbest kalabilmeleri için bu davadaki tutuklu yargı kararının da istinaf sürecinde bo-zulması gerekiyor. Sanıkların avukatları, İskele Kaza Mahkemesi’nin kararına da itiraz etti. Bu itiraz önümüzdeki hafta Çarşamba günü Yüksek Mahkeme’de görüşülecek. Eğer Yüksek Mah-keme, Lefkoşa Kaza Mahkemesi kararında olduğu gibi İskele Kaza Mahkemesi’nin tutuklu yargı kararını da bozarsa, sanıklar teminata bağlanarak serbest kalabilecek ve bundan sonraki süreçte tutuksuz yargılanacaklar.

Duruşmaların seyri

Sanıkların sınır ihlali davası 10 Eylül’de Lefkoşa’da devam edecek. Kalecik köyünde yaşanan olaylarla ilgili İskele’de görülen dava ise dün yeniden ele alındı ve mahkeme duruşmayı 12 Ey-lül Cuma gününe erteledi.



