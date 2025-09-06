Bunu beklemezdi

Hüseyin ÇİÇEK

Türkiye’de boşanma aşamasında olduğu ve kendisinden kaçarak ülkemize sığınan eşini telefonla defalarca arayarak rahatsız eden, hakaret ve küfürler yağdıran, müstehcen resimlerini Instagram hesabı üzerinden paylaşarak özel hayatın gizliliğini ihlal eden O. A., bununla da yetinmeyip KKTC’ye geldi. Genç kadının önceden yapmış olduğu şikâyet üzerine zanlı, ülkeye girişte yakalandı. Zanlı dün ek tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hakan Özçürümez; R.A. isimli müştekinin, 21 Ağustos, 23 Ağustos, 28 Ağustos ve 30 Ağustos tarihlerinde polise gelerek, 2 Ağustos’tan itibaren, Türkiye’de boşanma aşamasında olduğu eşi O. A.’nın, kendisini WhatsApp üzerinden defalarca arayıp mesajlar atarak rahatsız ettiği ve müstehcen fotoğraflarını sosyal paylaşım sistemi Instagram hesabı üzerinden paylaştığı şikayetinde bulunduğunu açıkladı. Şikayetler üzerine hakkında tutuklama emri çıkarılan zanlının, 31 Ağustos’ta, Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı esnada tutuklandığını belirten polis, zanlının tasarrufunda bulunan 2 cep telefonu ile bir dizüstü bilgisayarın incelenmek üzere emare alındığını kaydetti.

Soruşturmanın sürdüğünü bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme; zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

