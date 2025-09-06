Soruşturma sürüyor

Lefkoşa’ya bağlı Minareliköy ve Girne’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan U.K., C.C.İ. ve M.C.S. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, 3 Eylül 2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından U.K. ve C.C.İ.’nin Minareliköy’deki evinde arama gerçekleştirildiğini aktardı. Yapılan aramada yaklaşık 12 gram hintkeneviri, bir gram kokain, bir gram tütün ile karışık hintkeneviri ve üzerinde kokain kalıntısı olduğuna inanılan mavi-gri motifli beyaz porselen tabak bulundu.

Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını, yapılan ileri soruşturma kapsamında mesele ile bağlantısı tespit edilen M.C.S.’nin de Girne’de yakalandığını kaydetti. M.C.S.’nin evinde yapılan aramada ise 4 gram hintkeneviri ve 12 adet yeşil reçeteye tabi hap bulundu.

Polis, U.K. ve C.C.İ.’nin uyuşturucu maddeyi 1 Eylül’de Lefkoşa’da bir şahıstan aldıklarını, M.C.S.’nin de hap ve uyuşturucuyu aranan bir şahıstan temin ettiğini söyledi. Ele geçirilen madde ve haplar analize gönderilecek, zanlıların uyuşturucu temin ettiği şahısların tespiti için cep telefonları incelenecek, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri değerlendirilecek. Polis, soruşturma için 7 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; zanlıların soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

