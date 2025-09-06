Sabıka dosyası kabarık

Suna ERDEN

Alayköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen “Zula Operasyonu” kapsamında 250 gram ağırlığında sentetik cannabinoid (bonzai) ve 447 adet hapla yakalanan E.T. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Benzer suçtan birçok sabıkası olan zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Polis, 25 Ağustos 2025 tarihinde zanlının tasarrufunda uyuşturucu bulunduğu ve satışını yaptığına dair ihbar aldıklarını söyledi. Polis, aynı gün zanlının Alayköy’deki ikametgahına gidilerek arama yapıldığını belirtti.

Polis; aramada zanlının tasarrufunda 250 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ile 447 adet MDMA türü hap bulunduğunu ve bunların emare olarak alındığını aktardı. Polis, zanlının tutuklandığını ve soruşturmanın başlatıldığını belirterek, ifadesinde hapları ve uyuşturucunun bir kısmını telegram üzerinden irtibat kurduğu şahıs aracılığıyla Güney Kıbrıs’tan temin ettiğini; KKTC’de bir konumdan aldığını ve uyuşturucuların bedeli olan 2 bin 40 doları aynı konuma bıraktığını söylediğini aktardı.

Polis; zanlının 19 Ağustos tarihinde de aynı yöntemle 580 Euro karşılığında uyuşturucu temin ettiğini itiraf ettiğini belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını; zanlının benzer suçtan sabıkaları olduğunu belirterek, bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme; zanlının bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gön

