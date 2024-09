Güçlü gelecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve ilgili bakanların yanı sıra ana muhalefet lideri Tufan Erhürman’ın da katıldığı enerji toplantısı sonrasında önemli mesajlar verdi.

Yılmaz “Rasyonel olan, düşük maliyetli olan ve teknik açıdan çok daha doğru olan Kıbrıs adasının bir bütün olarak Türkiye üzerinden, Avrupa’yla, dünyayla entegrasyonudur” dedi.

Yılmaz’ın ortaya koyduğu ‘tüm Kıbrıs’ı kapsayan enerji projesinin’ adanın her iki kesiminde ciddiyetle tartışılması bekleniyor. Yılmaz, enerji talebindeki artışı dikkate alarak Kıb-Tek’e 5 adet mobil santral alındığını, bunların 4 tanesinin devreye girdiğini söyledi.

Diğer santralin de hafta sonunda devreye girmesiyle elektrik üretiminde 125 megawatlık bir artış olacağını söyleyen Yılmaz, yatırım tutarının 17 milyon 260 bin Euro olduğunu kaydetti.

Enerji zirvesi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temas ve incelemelerde bulunmak üzere ülkeye gelen Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı kabulünün ardından enerji ve arz güvenliği konusunda toplantıya geçildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun katıldığı toplantı saat 14.30’da başladı. Toplantının ardından Yılmaz ile Tatar basına açıklama yaptı.

Elektrik konusunu ele aldık

Yılmaz, yaptığı konuşmada, toplantıda KKTC’nin elektrik meselesini kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını kaydederek, Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde hükümet yetkilileri ve muhalefetin katılımıyla konunun “siyaset üstü” olarak değerlendirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ellerindeki tüm teknik ve mali imkanlarla Kıbrıs Türkü’nün yanında olduklarını ifade eden Yılmaz, ülkenin enerji alanındaki sıkıntıları gidermek amacıyla 2022 yılından bugüne yaklaşık 12 milyon euro tutarında sözleşme imzalandığına dikkat çekti. KKTC’nin elektrik tüketim talebindeki artışa yönelik EÜAŞ'dan 125 megawatt kapasiteli 5 mobil treyler elektrik santralinin KKTC’de tesis edilmesi kararlaştırıldığını hatırlatan Yılmaz, bu santrallerden 4’ünün hali hazırda kurulup işletildiğini, 5’incisinin ise taşıma sürecinde olduğunu, bu hafta sonu devreye girebileceğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, toplantıda ifade edilen ilave ihtiyaçların da karşılanmasına yönelik hazır olduklarını, bu güç artışı işlemleri için bugüne kadar 5.26 milyon euro’luk çalışma yapıldığını, EÜAŞ’ın yatırım tutarının 17.26 milyon euro olduğunu kaydetti. Yılmaz, şöyle devam etti:“Rakamlar, bir tarafa, esas olan Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman, sevinçte, tasada ve kıvançta Kıbrıs Türk halkıyla bir arada olmasıdır. Hükümetlerimiz arasındaki ilişki, bu anlamda, çok verimli bir şekilde, devam etmektedir. Bazen yabancı kuruluşların yönlendirmesiyle, bu konuların bazen farklı yönlere çekilmesiyle ilişkilerimize zarar vermeye çalışanlar olduğunu da görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC halklarının bunlara itibar etmeyeceğine yürekten inanıyorum.”

Çift yönlü bir kabloyla bağlantı kurulacak

Toplantıda, üretim, tüketim ve dağıtım olmak üzere enerjinin bütünlük içerisinde ele alındığını kaydeden Yılmaz, çift yönlü bir kabloyla iki ülke arasında bir bağlantı kurulmasının tüm ada için bir imkan oluşturabileceğini söyleyerek, “Rasyonel olan, düşük maliyetli olan, teknik açıdan çok daha doğru olan Kıbrıs adasının bir bütün olarak Türkiye üzerinden, Avrupa’yla, dünyayla entegrasyonudur.” dedi. Kablo ile elektriğe ilişkin çalışmaları takip ettiklerini kaydeden Yılmaz, projenin büyük ölçekli bir proje olduğu, bu nedenle sonuçlanmasının zaman alabileceğini belirtti ve bu konudaki kararlılıklarını vurguladı. Yılmaz, toplantıda, enerji verimliliğine de konuştuklarını söyleyerek, verimli enerji kullanımına dönük geliştirilebilecek yaklaşımlar üzerinde durulduğunu ifade etti.

TMK’daki çalışmalar takdirle karşılıyoruz

Taşınmaz Mal Komisyonu’ndaki (TMK) gelişmelerden de memnuniyet duyduklarını söyleyen Yılmaz, KKTC’nin bu konuda attığı adımları takdirle karşıladıklarını vurguladı ve uluslararası hukukta karşılığını bulacağına inanç belirtti. İki ülke arasında imzalanan Ekonomi ve Mali İşbirliği Anlaşması’na değinen ve yeni paketin ilk kaynak aktarımının yapıldığını söyleyen Yılmaz, “Amacımız KKTC’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek olmaktır. Halkın refah seviyesinin artmasına katkıda bulunmaktır. Daha rekabetçi, katma değeri daha yüksek bir ekonominin oluşumunu desteklemektir.” dedi.

Önemli mesafeler alındı

KKTC’nin birçok sektörde önemli mesafeler aldığını, gelecek dönemde daha da ileriye gideceğini kaydeden Yılmaz, özellikle teknolojik gelişim, dijitalleşme, yapay zeka gibi yeni açılımların izolasyonlara cevap oluşturacağını söyledi, Yılmaz, Türk devletleriyle ortak platformlarda buluşarak dünyaya olan kapılarını artırmaya devam edeceğini ifade etti.

Tatar: Enerji sorunu köklü bir çözüme kavuşacak

Cumhurbaşkanı Tatar da enerji meselesinin köklü bir çözüme kavuşması ve sürdürülebilir olmasının önemine dikkat çekti. Güney Kıbrıs’ın gündeminde de bu konunun olduğunu, bin kilometre uzaklıkta olan Yunanistan’a kabloyla nasıl bağlanılabileceğinin tartışıldığını ifade eden Tatar, “Aklıselim, Türkiye üzerinden enterkonnekte sisteme bağlanılması bu adanın geleceği bakımından fevkalade önemlidir ve doğru projedir. Siyaset meseleyi nereye taşıyacak hep birlikte göreceğiz” dedi.

22 Eylül’de New York’a gideceğim

Anavatan Türkiye’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu kaydeden Tatar, “İki devletli bir çözümde Anavatan Türkiye’nin garantörlüğün devamının, caydırıcı bir güç olarak Türk askerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin adadaki varlığı yaşamsal öneme haizdir” dedi. Egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statünün teyidi ile ortak bir müzakere zemininde bir araya gelinebileceğini son 4 yıldır dile getirdiklerini belirten Tatar, “Bir görüşme süreci başlayacaksa bizlerin de taleplerinin mutlak surette yerine getirilmesi ısrarımı New York’ta da ifade edeceğim” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, 22 Eylül’de New York’a gideceğini, BM Genel Sekteriyle ikili görüşme yapacağını da anımsattı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bize uygulanan izolasyon ve ambargoların hafifletilmesini beklerken Güney Kıbrıs’ın mülkiyet, turizm, üniversiteler konusunda yapmakta olduğu saldırıları da büyük bir üzüntü ile müşahede ediyoruz. Niyet belli ki ortalığı germek…” diye konuştu.

Çalışmaları inceledi

Bu arada Cevdet Yılmaz, Tatar Üstel, Büyükelçi Serim ile birlikte KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarının inşaat alanında incelemelerde bulundu.