Fırsat kaçmasın

ABD’nin Kıbrıs Büyükelçisi Julie D. Fisher, Kıbrıslı Rumlara elektrik konusunda Avrupa’ya bağlanmanın önemini anlattı.

Fisher Selanik’te düzenlenen “4. Thessaloniki Metropolitan Summit” isimli toplantıda yaptığı konuşmada “Great Sea Interconnector konusunda artık sadece parayı ve AB’nin katılımını düşünmeyi bırakma zamanı geldi” dedi.

Güney Kıbrıs’ın büyük enerji projeleri için mücadele ettiğini ve Rum yönetimi başkanlarının projeleri hayata geçirmeye çabaladığını kaydeden Fisher, “Şimdi bunu doğru yapma zamanıdır çünkü bu fırsatlar geçecek ve Kıbrıs geride kalacak” uyarısında bulundu.

Fisher projenin muteber bir elektrik bağlantısının gereksinim duyduğu yapay zeka ve teknoloji alanından çalışanları cezbedebileceğini belirtti. Fisher “tekrar ediyorum, şimdi tam zamanı. Bu fırsat kaçarsa tekrar geri getirmek çok zor olacak ve yeşil dönüşüme ihtiyaç varken Kıbrıs mazot yakmaya devam edecek” dedi.

Neofitu’dan anlamlı mesaj

DİSİ eski Başkanı Averof Neofitu da “Kıbrıs sorunu çözülmeden Kıbrıs’ta hiçbir enerji projesinin tamamlanmasının söz konusu olmadığına” dikkat çekerek, “tarihsel süreç içerisinde de görüldüğü gibi güzel enerji hikayeleri üreteceğiz” ifadesini kullandı.

Şu ana kadar hiçbir güvenilir araştırmanın, proje tamamlandığında Rum tüketicinin daha ucuz elektrik tüketeceğini göstermediğine de dikkat çeken Neofitu, “ADMİE’nin büyük hissedarı olan Yunan devletinden jeopolitik riskin tamamını garanti etmesini ve müdahale etmesi halinde Türkiye’nin, Yunanistan’la karşı karşıya geleceğini açıkça ortaya koymasını bekliyorum” dedi.

Fileleftheros gazetesi, büyükelçi Fisher’in açıklamasını manşetten “Kabloyu Hemen Şimdi İstediler… Salı Günkü Toplantı Öncesinde ABD’den Güçlü Açıklama… Amerikan Büyükelçi Meselenin Para Olmadığını, Kıbrıs’ın Geride Kalacağını Söyledi” başlık ve spotlarıyla aktardı.