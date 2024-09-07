‘Kurtarın beni’

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu Ercan Kavşağında seyir halinde olan aracında yapılan aramada 20 gram kokain, 3 gram hintkeneviri ve hassas terazi bulunarak, tutuklanan 56 yaşındaki Alkan Canit ek süre talebiyle dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının soruşturma amaçlı 7 gün daha polis hücresinde kalması talep edildi.

Mahkemede söz alan zanlı ise ağır bağımlı olduğunu ifade ederek, tedavi olmak istediğini söyledi. Zanlı, “Kurtulmak istiyorum” dedi.

Duruşmada olguları aktaran polis, 4 Eylül 2024 tarihinde, saat 19.00 sıralarında Yonca Kavşağı’nda, Cürümleri Önleme Şubesi Ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen zanlının kullanımındaki aracın durdurularak, arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada zanlının aracında yaklaşık 20 gram ağırlığında kokain ile 3 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

Polis, tutuklanan zanlının suçlarını itiraf içerikli ifade verdiğini ifade etti.

Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün tutukluluk emri alındığını, ifadesinde uyuşturucu maddeyi Akıncılar bölgesinde aldığını söylediğini, söz konusu bölgede güvenlik kamerası olup olmadığını araştıracaklarını vurguladı.

Polis, ele geçirilen maddelerin analize, sarılı olduğu naylon paketlerini parmak izi incelemesine gönderildiğini belirti. Polis memuru, meseleyle ilgili aranan bir şahıs olduğunu da ifade ederek, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise çok uzun süredir uyuşturucu kullandığını, ağır bağımlı olduğunu, tedavi görüp kurtulmak istediğini söyledi.

Mahkeme, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.



Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2024, 09:54