Büyük acı içinde

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da kız kardeşi 24 yaşındaki Sude Öztemur’un hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan sürücü Yağmur Öztemur, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada kazayla ilgili olgular yeniden aktarılarak, teminat talep edildi. Mahkemeye zanlıyı 100 bin TL nakit teminatla ileride yargılanmak üzere serbest bırakırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Mahkemeye kaza ile ilgili olguları aktaran polis çavuşu Erkan Çetin, kazanın 3 Eylül saat 04.00 sıralarında, Gazimağusa’ da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlı Yağmur Öztemur’un, 149 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PA 843 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Mens Fashion isimli iş yerinin önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçtiğini belirtti. Polis memuru, zanlının karşı istikametten gelen Hamdin Göktürk yönetimindeki YC 648 plakalı çift kabin aracın sağ ön yan kısmına çarptığını açıkladı. YC 648 plakalı aracın önce kaldırım bordür taşlarına ardından kaldırım üzerinde bulunan ağaca çarpıp durduğunu anlatan polis, PA 843 plakalı aracında çarpma noktasından 30 metre ileri savrulduğunu açıkladı. Kaza sonucu PA 843 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sude Öztemur’un olay yerinde yaşamını yitirdiğini anımsatan polis, zanlı Yağmur Öztemur ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Koray Ulema ile YC 648 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Jamshid Dinpahah’ın yaralandığını hatırlattı

Soruşturma tamamlandı

Polis memuru, Sude Öztemur’a otopsi yapıldığını ve ölüm nedeninin omurilik zedelenmesi sonucu olduğunun belirlendiğini söyledi.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek tutukluluk emri alındığını belirten polis memuru, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını, ifadeler aldıklarını ve kamera kayıtlarını incelediklerini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının, 100 bin nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin, 800’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla serbest bırakılmasına emir verdi.