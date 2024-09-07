3 ayda yargı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Narkotik Şube ekiplerinin gerçekleştirdiği Beyaz Sayfa Operasyonunda 400 gram uyuşturucuyla yakalanan Mustafa Deniz ve Melisa Şen hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, zanlıların tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderirken, duruşmada olgular yeniden aktarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, Mustafa Deniz ve kız arkadaşı Melisa Şen’in, 29 Ağustos 2024 tarihinde bir otel odasında tespit edildiğini belirtti.

Polis memuru, otel odasıyla zanlı Mustafa Deniz’e ait Gazimağusa’da bulunan ikametgah içerisinde gerçekleştirilen aramalar sonucunda, 400 gram ağırlığında, muhtelif sayı ve ebatlarda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu içeren kağıtlar ele geçirdiklerini anımsattı. Polis memuru, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi.

Zanlıların iki kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 7 gün tutukluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde gerekli araştırmaların yapıldığını, soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Polis memuru, ele geçirilen miktarın külliyatlı olduğunu, zanlıların yargılanması halinde hapis cezası alacaklarını belirterek, davalarında hazır olmaları için cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Polis memuru, ayrıca zanlıların benzeri sabıkası olduğunu da ifade etti.

Mahkeme, zanlıların 3 ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.