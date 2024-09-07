Hüseyin ÇİÇEK

İskele ve Girne’de gerçekleştirilen Çember Operasyonunda 2 buçuk kiloya yakın 3 tür uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu Mustafa Sherafatina hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlının tasarrufunda 3 tür uyuşturucu bulunduğu belirtildi. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, zanlının, 28 Ağustos saat 17.40 sıralarında, İskele’de Granel çemberi üzerinde rutin amaçlı trafik ekipleri tarafından durdurulduğunu anımsattı. Polis, zanlının şüpheli hareketler sergilemesi üzerine araçta arama yapıldığını, 120 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulduğunu ve durumun Narkotik Şube’ye bildirildiğini kaydetti. Polis memuru, akabinde zanlının Girne’de bulunan evinde de arama yapıldığını, 2 kilo 200 gram hintkeneviri, 35 gram MDMA, 2 adet LSD içeren kağıt ve uyuşturucu satışından elde edilen 4 bin 110 TL nakit para, 2 bin 340 dolar ve 410 sterlin para ele geçirildiğini anımsattı. Polis memuru, zanlının soruşturma kapsamında 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 8 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis memuru, birçok ifade aldıklarını ve birçok kamera kaydını incelediklerini açıkladı. Soruşturmanın zanlıyla ilgili kısmının tamamlandığını belirten polis, ele geçirilen miktarın fazla olduğunu ifade ederek, tutuklu yargı talep etti. Mahkeme, zanlının, 3 ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.