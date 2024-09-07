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Yaralanan olmadı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü çelik bariyerlere çarptıktan sonra çit ağaçların üzerinde durdu

Yaralanan olmadı
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Abdullah SUİÇMEZ
Gazimağusa- Karpaz Anayolunda meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü çelik bariyerlere çarptıktan sonra çit ağaçların üzerinde durdu.
Görenleri hayrete düşüren kazada yaralanan olmadı
Kaza, dün akşam saat 18.30 sıralarında Gazimağusa- Karpaz Anayolunun 14-15 kilometreleri arasında meydana geldi.
Zola Mlaaldzina yönetimindeki HP 566 plakalı salon araç ile Long Beach Çemberinden  Granel Çemberine doğru doğru çift şeritli yolun sağ şeridi içerisinde seyrederken, dikkatsizliği ve ihmalkarlığı neticesinde Noyanlar Merkez Ofisi önüne geldiğinde yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarpıp, çitlerin üzerinde durdu.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. 
 

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