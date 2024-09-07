Abdullah SUİÇMEZ

Gazimağusa- Karpaz Anayolunda meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü çelik bariyerlere çarptıktan sonra çit ağaçların üzerinde durdu.

Görenleri hayrete düşüren kazada yaralanan olmadı.

Kaza, dün akşam saat 18.30 sıralarında Gazimağusa- Karpaz Anayolunun 14-15 kilometreleri arasında meydana geldi.

Zola Mlaaldzina yönetimindeki HP 566 plakalı salon araç ile Long Beach Çemberinden Granel Çemberine doğru doğru çift şeritli yolun sağ şeridi içerisinde seyrederken, dikkatsizliği ve ihmalkarlığı neticesinde Noyanlar Merkez Ofisi önüne geldiğinde yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarpıp, çitlerin üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

