Toplantı iptal

Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında deniz altından elektrik döşenmesini içeren “Great Sea Interconnector” projesi konusunda Pazartesi günü imzalanan anlaşmaya rağmen Rum hükümetinin karar üretemediği ve konuyla ilgili bakanlar kurulu toplantısının iptal edildiği bildirildi.

Alithia gazetesi “Karar Almada Zorluk – Kıbrıs-Yunanistan Elektrik Bağlantısı Konulu Bakanlar Kurulu İptal Edildi” başlığıyla manşetten verdiği haberde, Rum hükümetinin Yunanistan’la imzalanan anlaşmaya rağmen proje konusunda nihai karar üretmediğini, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in konuyu bakanlar kuruluna götürme kararı almasına karşın toplantıyı iptal ettiğini yazdı.

Gazete haberinin devamında, bakanlar kurulu toplantısının iptal edilmesinin ardından kamuoyuna açıklamada bulunan Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in görüşlerine yer verdi. Letimbiotis, Güney Kıbrıs-Yunanistan elektrik kablo projesine müdahil olan tüm tarafların 10 Eylül Salı günü Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek bir toplantıda bir araya geleceklerini duyurdu.

Habere göre, söz konusu toplantıya Rum Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanları, Başkanlık Müsteşarı, Hukuk Dairesi temsilcisi, Yunanistan Enerji Bakanı, AB Komisyonu temsilcisi ile ADMİE ve yüklenici firma Nexans’ın temsilcileri katılacak.

Bu toplantının, Rum hükümetinin, yüklenici firma Nexans’ın temsilcileriyle gerçekleştireceği ilk görüşme olacağının altını çizen gazete, Rum hükümetinin, hayati önem taşıdığına inandığı bazı konuların netlik kazanmasını arzuladığını vurguladı.

Rum sözcü vekili Yannis Andoniu ise dün yaptığı açıklamada, projenin önemini bildiklerini ancak Rum Yönetimi ve Kıbrıs halkının çıkarlarını ilgilendiren bazı noktaların netleşmesi gerektiğine inandıklarını ifade etti.

Vasiliko anlaşmasındaki hataların bu projede de yapılmaması adına çok dikkatli olmaları gerektiğini belirten Andoniu, “Türkiye’nin üç yıl sonra projeyi engellemesi durumunda, o tarihe kadar ödenecek 75 milyon euro’nun ne olacağı?” şeklindeki bir soruya ise; “Jeopolitik riskler her zaman mevcuttur. Biz işte tam da mevcut olan bu riskleri, karşı darbeleri sınırlayabilmek istiyoruz” yanıtını verdi.

Antoniu ayrıca, Güney Kıbrıs’ın ödemesi öngörülen 125 milyon euroluk miktarı tek seferde değil, projedeki ilerleme temelinde parçalar halinde ödemek istediklerini, bunun için çaba sarf ettiklerini sözlerine ekledi.

