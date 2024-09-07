Geri gelecekler

Bakanlar Kurulu, çeşitli suçlara karıştıkları ve ülkede kaçak yaşadıkları için sınır dışı edilen 27 kişiyle ilgili deport kararını kaldırdı.

Karar Resmi Gazete'de yayımlanırken, suç geçmişi olanların Ali Balgermiş, Ferhat Ateş, Yalçın Uyduran, Mahmut Elinç, İbrahim Demirelişçi, Abdülkerim Büyükaşık, Yasin Uygur, Fatma Kartal ve Zhenhe Hua olduğu ortaya çıktı.

İbrahim Demirelişçi ile Ali Balgermiş’in hırsızlık, Ferhat Ateş’in soygun, Yalçın Uyduran’ın ev basma tehdit, Mahmut Elinç’in silahlı saldırı, Abdülkerim Büyükaşık’ın vahim zarar, çalmak kastı ile tehditle mal talebi, kasti hasar, ciddi darp, tecavüzkâr alet taşıma, Yasin Uygur’un kavga ve Fatma Kartal’ın darp suçundan ihraç edildiği belirtildi. Tüm bunların yanı sıra Kırmızı Bülten’le aranan, başka bir isimli ülkeye birçok kez giriş çıkış yapan ve geçtiğimiz Temmuz ayında yasaklı göçmen ilan edilen Zhenhe Hua hakkındaki ihraç kararı da kaldırıldı.

Halkın Partisi: Kaygı verici

Halkın Partisi (HP) suça karışmış kişilerin sınır dışı kararının kaldırılmasını eleştirdi. Açıklamada, “Ülkemizdeki asayiş sorunu insanımızın en çok rahatsızlık hissettiği konuların başında gelmektedir. Adli olaylardaki artış dikkatlerden kaçmadığı gibi suç çeşitlerinin giderek değişkenlik göstermesi üzerine ciddiyetle değinilmesi gereken bir sorundur” denildi. “Kısa bir süre önce Ganalı Uthman için hazırlandığı iddia edilen yasa gücünde kararnamenin kapsamının çok geniş tutulduğu ve bunun hükümet tarafından suistimale uğratılacağı uyarısında bulunmuştuk” şeklinde süren açıklamada çeşitli suçlara karıştıkları için ülkeden sınır dışı edilen kişilerin sınır dışı kararlarını iptal etmenin kaygı verici olduğu dile getirildi.

Açıklama şöyle sürdü:

“Bakanlar Kurulu’nun son aldığı karar doğrultusunda Resmi Gazete’de 27 kişinin deport kararı iptal edilmiştir. Yani KKTC’ye girişlerine izin verilmiştir.

27 kişilik listeye bakıldığında, daha önce gasp suçundan yasaklı göçmen ilan edilen, hırsızlık, soygun gibi suçlara karışanlar olduğu kısa bir araştırmayla anlaşılmaktadır.

Hali hazırda adli olaylardaki tırmanış ülke insanını, hepimizi endişelendirirken, sözde hükümetin daha önce suça karışmış kişilerin sınır dışı kararını kaldırması doğru bir yaklaşım değildir.

Doğru bir yaklaşım olmadığı gibi, güvenlik ekiplerimizin personel eksikliğine rağmen suç ve suçlulara karşı yapmış olduğu çalışmaları da sıfırla çarpmaktadır.

Ülkeyi yönettiğini iddia eden bu hükümetin daha önce suça karışmış kişilere yönelik bu kararını yeniden gözden geçirmesi şarttır.”