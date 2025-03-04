Gülerek gitti

Lefkoşa’da bulunan Lokmacı Sınır Kapısı’ndan yaya olarak ülkeye giriş yaptığı esnada yapılan aramada üzerinde uyuşturucu bulunarak tutuklanan Zehra Panagiota Merthoca hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarılarak, yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Duruşmada olguları aktaran polis; 21 Şubat 2025 tarihinde saat 19.09 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli ekipler tarafından Lokmacı Kara Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan Zehra Panagiota Merthoca'nın tasarrufunda bir adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olan cam pipo ve yaklaşık bir gram ağırlığında metamfetamine türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

KKTC’de kalıcı bağı yok

Polis; zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ailesiyle birlikte Limasol’da yaşadığını, KKTC’de kalıcı bağı olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

