Soruşturması devam edecek

Lefkoşa’da 22 Şubat tarihinde Doyduk Doyduk isimli restoranın işletmecisi Ahmet Keskin’e silahlı saldırı düzenlendikten bir saat sonra 68 yaşındaki C.Ö.’yü (K) telefonla arayarak tehdit ettiği iddia edilen 48 yaşındaki Ayşegül Ersoy dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı “Şiddet tehdidi”, “Elektronik Haberleşme Yasasına aykırı hareket” suçlarından yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlının 22 Şubat 2025 tarihinde saat 16.24 sıralarında Lefkoşa’da WhatsApp uygulamasından alacağını vermediği gerekçesi ile C.Ö.’yü arayarak, “Ahmet Keskin’i vurdular, duydun mu? Hazırlan sıra oğluna, torunlarına geldi” diyerek, tehdit ettiğini söyledi. Polis; zanlının daha sonra WhatsApp uygulamasından C.Ö’nün kullanımındaki cep telefonu hattını 2 kez aramak sureti ile Elektronik Haberleşme Yasasına aykırı harekette bulunduğunu belirtti.

Şikayet 26 Şubat’ta yapıldı

Şikâyetin 26 Şubat 2025 tarihinde yapıldığını kaydeden polis; zanlının 27 Şubat’ta tutuklandığını açıkladı. Polis memuru, zanlıya ait 2 adet telefonun emare alındığını, incelenmek üzere Data Şubesine gönderildiğini söyledi. Polis; zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

