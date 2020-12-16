Güney’de çalışan işçiler yine eylemde

İŞÇİLER YİNE EYLEMDE

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde güneye geçişlerinin durdurulması kararına karşı Lefkoşa’da eylem yapan Güney Kıbrıs’ta çalışan işçiler Kermiya geçiş noktasında toplandı.Başbakanla görüşmek isteyen, Eylemciler Başbakan'ın makamında olmamasından dolayı Başbakanlık yetkilileriyle görüştü.Eylemcilerin temsilcilerinden Ufuk Tarman, görüşmede sorunun çözümü konusunda kendilerine olumlu bir cevap verilmediğini, eylemlerinin devam edeceğini ve Başbakan ile görüşmek istediklerini söyledi. Saner ile görüşme taleplerine yanıt alamayınca Sağlık Bakanlığı binasına yürüdü.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan karar uyarınca Kıbrıs’ın güneyine geçişleri yasaklanan bir grup Kıbrıslı Türk işçi, Metehan Sınır Kapısı’ndan Dereboyu’na; oradan da Başbakanlığa yürüdü.



Başbakanlık önünde gerçekleştirilen eylemin ardından 'çözüm' isteyen eylemciler trafiği durduracaklarını söyleyerek Başbakanlık ışıklarında trafiği durdurarak eylemlerini sürdürdü.Polis ekipleri de bölgeye intikal etti.



GÖRÜŞME SONUÇSUZ KALDI, BAZI İŞÇİLER GÜNEY'DE 10 GÜN KALACAK

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür ile Güney Kıbrıs'ta çalışan işçileri temsilen bir kişinin yaptığı görüşmeden işçiler sonuç alamadı.Görüşmenin ardından işçi temsilcisinin yaptığı açıklamada, 25 Aralık'a kadar alınan 'geçiş yasağı' kararının devam edeceği bildirildi.



Tv 2020 mikrafonuna tepkilerini getiren işçiler kararların sürekli değiştiğnden dert yandı.