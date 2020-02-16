Anılarda yaşayacak

Ömer KADİROĞLU

Girne’nin sevilen ismi; eğitimci, aktivist Deniz Nasıfoğlu dün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Nasıfoğlu’nun cenazesi Girne Nurettin Ersin Paşa Camii’nde kılınan öğle namazını müteakip, Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda toprağa verildi. Sevenleri Nasıfoğlu’nu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de katıldı.

Kansere karşı verdiği mücadeleyle örnek olan Nasıfoğlu, birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldı ayrıca, Türk Ocağı Limasol’un amatör kadın futbol temsilciliğini yaptı. Nasıfoğlu, 12 yıllık yaşam savaşının ardından 44 yaşında hayata gözlerini yumdu.