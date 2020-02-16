Cesaret verecekler

Avrupa Birliği Dış Siyaset ve Savunma Politikası eski Yüksek Temsilcisi Mogherini ve Norveç Dışişleri Bakanı Eriksen 21 Şubat’ta Rum tarafına gidiyor.

Haravgi’ye göre, Mogherini ve Eriksen, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın “kadınların diplomaside daha çok temsil edilmesi yöntemlerinin ele alınması, görüş ve öneriler sunulması” amacıyla 21 Şubat’ta Rum Başkanlık Sarayı’nda düzenleyeceği “Diplomaside Kadın” konulu etkinlikte konuşma yapacak.

Etkinlikte Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, AB Dış Siyaset ve Savunma Politikası eski Yüksek temsilcisi Federica Mogherini, Norveç Dışişleri Bakanı Ine Marie Eriksen Soreide, Rum Avrupa Komiseri Stella Kiriakidu ve eski Rum Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli birer konuşma yapacak.

Rum Dışişleri Bakanlığı danışmanlarından Cozi Hristodulu Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada düzenlenecek bu etkinlikle dış politika uygulanırken kadın haklarının nasıl etkin şekilde ileri götürülebileceğini saptamaya çalışacaklarını ve çıkacak sonuçları “dış politikaya cinsiyet boyutunu dahil etme çerçevesindeki çaba ve faaliyetlerinde değerlendireceklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2020, 04:34