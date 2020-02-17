Letafet’te ‘Korhan’la ‘sevgililer günü kutlaması muhteşemdi

Girne’nin gözde mekânlarından Merit Park Letafet Lounge Bar’da her Cuma sahnede yerini alan sevilen sanatçı Korhan Saygıner, 14 Şubat sevgililer gününde de Girne gecelerine damgasını vurdu.

Korhan Saygıner, günün önemini belirten şarkılara da yer verdiği repertuvarı ile 14 Şubat sevgililer gününde, sevenlerini romantizmin ve eğlencenin doruklarına çıkardı. Bu özel günde, senelerdir vokalistliğini yapan Nejla Aykılıç ile birlikte seslendirdiği Ümit Besen’in “Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi” şarkısından sonra tüm beğenilerini üzerine toplayan Korhan Saygıner “Kenan Doğulu”, Müslüm Gürses”, “Zeynep Casalini”, “Sezen Aksu” gibi efsane sanatçıların şarkılarını da seslendirmeyi ihmal etmedi.

Gecede Saygıner’in davetini kırmayarak sahneye çıkan sürpriz konuklar arasında Grup Frekans’ın Solisti ve Ebru Aydın da vardı. Tutkunun ve eğlencenin zirvede yaşandığı gecede, çiftler aşk dolu şarkılarla romantizm yaşarken, hareketli şarkılar ile bol bol dans etti.

Korhan Saygıner her Cuma akşamı olduğu gibi gelen hafta yine Merit Park Letafet Lounge Bar’da sahnedeki yerini alacak…