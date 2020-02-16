Bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’nın Rum kesimindeki evinde bulundurduğu sürpriz yumurta ambalajlarının içerisinden uyuşturucu çıkan bir genç tutuklandı.

Politis’in haberine göre, polisin gencin annesi, bir arkadaşı ve şahsı huzurunda evde yaptığı aramada, “kinder” marka sürpriz yumurta ambalajları içerisinde 47 gram hintkeneviri, 4 gram kokain ve iki adet hassas tartı bulundu. Evin bodrumundan ise 200 adet Türk ve 40 adet Polonya menşeli çatapat çıktı. Hakkında 6 gün tutukluluk emri alınan gencin, uyuşturucu kullananlara tedarikçilik yaptığı belirtildi.

