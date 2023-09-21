Suçlarda azalma yok

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa, İskele ve Girne’de trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde toplam 640 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Denetimlerde 78 araç da trafikten men edildi. Trafik suçları arasında “süratli araç kullanmak” başı çekerken, “seyir halindeyken cep telefonu kullanmak” ikinci sırada yer aldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 20.00–00.00 saatleri arasında Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlüklerinin sorumluluk sahasında, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri; Girne polisi ise kendi sorumluluk sahasında trafik denetimi yaptı.

Lefkoşa’daki trafik denetimlerinde toplam bin 235 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde, 96’sı yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 67’si trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak olmak üzere toplam 364 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 57 araç trafikten men edildi.

Polis göz açtırmadı

İskele trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde toplam 960 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde, biri alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 86’sı yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 16’sı trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak olmak üzere, toplam 156 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 9 araç ise trafikten men edildi.

Ayrıca Girne’de, trafik ekiplerince yapılan denetimler sonucu, toplam 648 araç sürücüsü kontrol edildi ve 6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, biri sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 64’ü yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 12’si trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak olmak üzere, toplam 120 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Girne’de 12 araç ise trafikten men edildi.