Güneyle temasa geçildi

Suna ERDEN

Ortak hareket ederek, Afgan uyruklu 52 kişinin muhaceret işlemi yaptırmadan ülkeye girişini sağlayan sivil hizmet görevlisi R.B. (36) ile suç ortakları J.H.M. (36), M.M. (33) ve A.A.K yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 7 gün ek süre alınırken, Ercan’da başka kanunsuz girişi olup olmadığının araştırılacağı belirtildi. Ayrıca ülkeye giriş yapan 52 kişinin akıbetiyle ilgili de araştırma yapıldığı, Güney Kıbrıs’la temasa geçildiği açıklandı.

Polis, Ercan’da görevli olan R.B.’nin, 2025 yılı Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları içerisinde 9 farklı seferde 52 kişiyi kayıtsız şekilde ülkeye aldığını söyledi.

Polis, R.B.’nin muhaceret işlemi yaptırmadan kişilerin girişine izin verdikten sonra diğer zanlılar J.H.M. M.M. ve A.A.K.’nin ise Afganları havalimanından alıp Lefkoşa’daki farklı adreslere bıraktıklarını açıkladı. Polis, olayın maddi menfaat karşılığında gerçekleştiğini, Ercan’daki güvenlik kameralarının incelemeye alındığını açıkladı. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde cep telefonlarının incelendiğini, J.H.M.’nin M.M.’ye ülkeye kaçak giriş yapan 52 kişiden bazılarının resmini attığının belirlendiğini açıkladı. Polis, ülkeye kaçak giriş yapan 52 kişinin akıbetinin araştırıldığını, Ercan’da başka kanunsuz giriş olup olmadığının araştırıldığını belirtti. Polis, 52 kişinin Güney Kıbrıs’a gidip gitmediğine dair oradaki mercilere yazı yazıldığını ve cevap beklendiğini açıkladı. Polis, zanlıların banka hesaplarının araştırıldığını da belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.