‘Hükümet ortakları yanlış yolda’ 

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erkut Şahali, Cumhuriyet Meclisi’nin gündemine getirilmek istenen çözüm önerisinin Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik bir hile olduğunu savunarak, “Halkımızı ayrıştırma çabaları artık tahammül edilemez noktaya geldi” dedi. Demokratik teamüllere göre böylesine kritik bir karar için toplumun tüm kesimleriyle istişare edilmesi gerektiğini belirten Şahali, “Pazartesi komiteyi çağırıyoruz, gelin el kaldırın” anlayışıyla hareket edilmesinin ciddiyetsizliğin bir başka göstergesi olduğunu söyledi. “Pazartesi komiteyi çağırıyoruz, gelin el kaldırın” anlayışıyla hareket edilmesinin ciddiyetsizliğin göstergesi olduğunu da söyleyen Şahali, “Açık çağrımızdır! Sayın Erin Tatar’ın seçimi kaybettiğinin açık ilanı olan bu girişimden vazgeçsinler” ifadelerine yer verdi. Şahali, çağrılarının net olduğunu da ifade ederek, iradeye saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

