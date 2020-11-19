Mültecilerin tutukluluk süresi uzatıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da geçtiğimiz Cumartesi akşamı, vatandaşlar tarafından tespit edilerek polise yapılan ihbar sonucu tutuklanan Suriye uyruklu 7 mültecinin halen karantinada tutuldukları belirtildi. Haklarında alınan 3 günlük tutukluluk süresi dolan zanlılar dün mahkemeye çıkarılamazken, gıyaplarında duruşma yapıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 7 mülteci hakkında 8 gün ek süre istedi ve bu süre içerisinde ihraç işlemlerinin yürütüleceğini belirtti.

Polis memuru Hasan Derman, zanlıların, 14 Kasım 2020 tarihinde saat 19.30 suralarında, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde tespit edildiklerini söyledi. Zanlıların, 14 Kasım 2020 tarihinde 05.00 sıralarında, bilinmeyen bir tekne ile ülkemize giriş yaptıklarının belirlendiğini belirten Derman, ihraç işlemlerinin sürdüğünü ifade ederek, karantina süresi dolmadığı gerekçesi ile mahkeme huzurunda olmayan zanlıların, 8 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.