Günlük yaşamı kolaylaştırır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ın her iki tarafının yararına olacak teknik komite çalışmalarının geliştirilmesini desteklediğini ifade ederek, Teknik komiteleri; hem iki halkın günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya katkı koyacak önemli bir mekanizma olarak, hem de iki taraf arasındaki verimli iş birliğini sağlamaya ve güven yaratmaya yardımcı olacak köprü olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, önceki akşam, ara bölgede bulunan Ledra Palace Otel’de, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilciliğine ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefliğine yeni atanan Colin Stewart tarafından verilen gayrı-resmi “Yıl Sonu Resepsiyonu”nda Rum lider Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından dünkü resepsiyona ilişkin yapılan açıklamada, resepsiyonda iki liderin, her iki halkın günlük yaşamlarını çeşitli alanlarda geliştirmek üzere görevlendirilmiş olan teknik komite eş başkanlarının yanı sıra, çalışmaları destekleyen büyükelçiler, BM üst düzey yetkililer ve diğer temsilcilerle buluşma imkânı bulduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Kıbrıs’ın her iki tarafının yararına olacak teknik komite çalışmalarının geliştirilmesini destekleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, teknik komiteleri; hem iki halkın günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya katkı koyacak önemli bir mekanizma olarak hem de iki taraf arasındaki verimli iş birliğini sağlamaya ve güven yaratmaya yardımcı olacak köprü olarak değerlendirmektedir” ifadelerine yer verildi.

“Kur’an-I Kerim” konulu konferansa katıldı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Din İşleri Başkanlığı tarafından Hala Sultan Camisi Konferans Salonu’nda düzenlenen “Kur’an-ı Kerim” konulu konferansa katıldı.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs Türk halkı, milli şuuru yanında maneviyatı ve kültürüyle bu ülkede varlığını sürdürme azmi ve inancındadır.” dedi.



Cumhurbaşkanı Tatar konferansta yaptığı konuşmada, ülkede milli bir davanın ve yıllardır bu topraklarda verilen bir mücadelenin olduğunu dile getirdi.Kıbrıs Türk halkının, adadan yok edilmek için manevi anlamda da saldırılara maruz kaldığını fakat KKTC’nin, bütün sıkıntılara rağmen var olmaya ve güçlenmeye devam ettiğini, Kıbrıs meselesine bu açıdan da bakılması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının bekası ve varlığı için hep birlikte mücadele verildiğini sözlerine ekledi.Cumhurbaşkanı Tatar, etkinliğe katkı koyan herkese teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Yurtseverler Derneği’ni kabul etti

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mehmet Yayar başkanlığındaki KKTC Yurtseverler Derneği heyetini kabul etti.

Verilen bilgiye göre, Tatar, kabuldeki konuşmasında, “halkın içinden gelen bir siyasetçi” olarak KKTC devletinin refahı, bekası ve geleceği için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Devlet işlerinin yoğunluğuna rağmen halkla teması sürdürmeye devam edeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, mücadele yıllarında halkın sorunlarına dönemin liderlerinin çare bulmaya çalıştığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Aralık ayının önemli bir ay olduğuna dikkat çekerek, Kanlı Noel’in gerçekleştiği ve Kıbrıslı Türklere yönelik saldırıların başladığı ay olduğunu anımsattı. 21 Aralık Şehitler Haftası dolayısıyla çeşitli törenlerle şehitleri yad edeceklerini ve çeşitli kurum ve kuruluşlara ziyaretler yapacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle 1974’ten ve KKTC’nin kurulduğu 1983’ten bu yana devletin geliştiğini ve artık dünyanın Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve iki ayrı devletin olduğu gerçeğini gördüğünü söyledi.