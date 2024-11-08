Tümünü harcadılar

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bir bankanın Köşklüçiftlik şubesinde müdür olan Bahar Korakan’ın Eylül ile Kasım ayları arasında milyonlarca lirayı zimmetine geçirdiği ortaya çıktı.

Polise ifade veren zanlı paranın tümünü eşiyle birlikte harcadığını açıkladı.

Yaşanan bu olay bankaların iç güvenlik sistemlerinin sorgulanmasını gündeme getirdi.

Bahar Korakan dün eşi Üstün Ulutaş’la birlikte mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme her iki zanlı hakkında birer gün tutukluluk emri verirken, bankadan çalınan miktarın artabileceği iddia ediliyor…

Polis, zanlıların ‘Müstahdem tarafından sirkat’ suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldığını açıkladı.

10 milyona yakın para kayıp

Polis, 2024 yılı Eylül - Kasım ayları arasında Köşklüçiftlik’te bulunan bir bankanın şube sorumlusu olarak çalışan Bahar Korakan’ın bankanın hesabından bir milyon 220 bin TL, 185 bin 800 Sterlin, 2 bin 290 Euro, 250 Dolar ve ATM’den 33 bin 350 TL alıp, tasarrufuna geçirerek müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediğini kaydetti. Polis, meselenin 6 Kasım tarihinde bildirildiğini, zanlının aynı gün tutuklandığını söyledi. Polis, banka müdürü olan zanlının sözlü beyan ve yazılı ifadesinde parayı eşiyle birlikte harcadığı yönünde itirafta bulunduğunu aktardı. Soruşturmanın devam ettiğini söyleyen polis, zanlıların aleyhinde bir gün ek tutukluluk talep etti. Mahkemeye talebi kabul etti.