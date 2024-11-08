Sebze meyve uçuşa geçti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Perşembe günleri otobüs terminaline kurulan halk pazarında, fiyatlar yeniden yükseldi. Geçtiğimiz hafta 45 TL’ye kadar düşen domatesin fiyatı, bu hafta 110 TL’ye yükseldi. Bazı sebzeler 3 haneli rakamlardan satışa sunuldu. Verigo üzüm 120 TL’den, sultani üzüm ise 100 TL’den satıldı.

Elman 60, armut 70 TL’den alıcı beklerken, nar 60, muz ise 65 TL’den tezgaha konuldu. Erik 80, turp ise 30 TL’den stantlardaki yerini aldı.

Bamya lüks yemek oldu

Sebzeler arasında en pahalısı kilosu 150 TL ile bamya oldu. Brokoli 100, kabak 65, lahana 75 TL’den satılırken, böğrülce de 130 TL gibi fahiş bir fiyattan alıcı bekledi.

En ucuz sebzeler arasında maydanoz 30 TL’ye satılırken, vatandaşlar, fiyatlara tepki gösterdi. Vatandaşlar “bu fiyatlarla Rumlar bile buradan alışveriş yapmaz” şeklinde konuştu.

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Bamya:150 TL

Verigo üzüm: 120 TL

Sultani Üzüm: 100 TL

Domates: 110 TL

Böğrülce 130 TL

Patlıcan: 35 TL

Elma: 60 TL

Armut: 70 TL

Sarma: 50 TL

Biber: 60 TL

Brokoli: 100 TL

Nar: 60 TL

Muz: 65 TL

Portakal: 70 TL

Kabak: 65 TL

Erik: 80 TL

Lahana: 75 TL

Turp: 30 TL

Maydanoz: 30 TL

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024, 09:58