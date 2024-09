Güven tazeledi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) başkanlığına yeniden Turgay Deniz getirildi.

KTTO 61. dönem Oda Meclisi, önceki gün ilk toplantısını yaparak Oda Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerini belirledi.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, başkanlığına yeniden seçilen Turgay Deniz’in, kendisini göreve getiren KTTO Meclisi üyelerine teşekkür ettiği belirtildi.

Açıklamada, KTTO Meclisinin yaptığı toplantıyla Başkan Vekillerinin Aziz Limasollu ve Ramazan Gündoğdu; Yönetim Kurulu Üyelerinin ise Ali Başman, Alp Cengiz Alp, Evren Günsel Erçelik, Omaç Cin, Yusuf Acemoğlu ve Yüksel Akay olarak belirlediği kaydedildi.

“Hedef, pahalılık kısır döngüsünü kırmak olmalı”

Öte yandan Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), olanak ve zorlukları değerlendirerek yaratılacak bir ekonomik model ile pahalılık sarmalından kurtulmak gerektiğini, hayat pahalılığını körükleyecek uygulamaların bu sarmalı daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, “2024 yılının ikinci asgari ücretinin belirlendiği mart ayında yaptığımız açıklamada belirttiğimiz üzere, dört ayda bir sağlanacak yapay ücret artışlarının bizi gerçeklerden koparmak, ülkemizi pahalı hale getirerek dıştan gelen talebi zayıflatmak ve ülke ekonomisine zarar vermek tehlikesini içinde taşımakta olduğu her zaman göz önünde bulundurulmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

“Biz buna ‘pahalılık kısır döngüsü’ diyoruz ve bu döngüyü kırmak zorunda olduğumuzu her fırsatta anlatmaya çalışıyoruz” denilen açıklamada, KTTO tarafından her fırsatta yinelenen bu uyarının dikkate alınmadığını ve bugün gelinen aşamada kamu görevlilerine hayat pahalılığı ödeneği verilmesi ve asgari ücretin yeniden yükseltilmesinin “ciddi bir sorun olarak ortaya çıktığı” belirtildi.