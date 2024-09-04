‘Zor döneme giriliyor’ 

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, yaklaşan kış ayları ve turizm sektöründe beklenen gelirin karşılanmaması nedeniyle zorlu bir döneme girileceğini belirtti.

Çağıner, mevcut ekonomik koşulların otelleri zor kararlar almaya ittiğini ve yeni sezon başı olan Mayıs ayına kadar istihdamda azalma yaşanacağını öngördüğünü söyledi.

Sektörün emek yoğun bir yapıya sahip olması nedeniyle bu durumun kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Çağıner, alınacak bu kararların hem sektör hem de genel ekonomi üzerinde olumsuz etki yaratacağına dikkat çekti.

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Asgari ücret konusu yine gündemde, pahalılıktan eriyen maaşlar ile geçinemeyen emekçi bir tarafta diğer tarafta ise hayat pahalılığının yansımasının yaratacağı yeni zam fırtınası. Ezilen kesim bile zamdan medet umulmayacağını görmüş durumda. Tüm bunların nedeni ise görevdeki hükümetin sadece asgari ücreti ve hayat pahalılığını açıklamayı hükümet etmek sanmasından kaynaklanmaktadır. Kış ayları yaklaşıyor turizmden beklenenin karşılanmaması nedeni ile zor bir döneme girileceği aşikardır. Ben ancak kendi sektörüm için söyleyebilirim ki; oteller tercih etmemesine rağmen gelir- gider dengesine bakarak yeni sezon başı olan Mayıs ayına kadar istihdamı azaltmaya gidecektir. Otelcilik sektörü hem var olan istihdamı devam ettirmek hem de rekabet edebilmek için bu uygulamayı gerçekleştirmek zorundadır. Bu uygulamanın etkisi olacaktır:

1- Sektör sezona girerken daha zor çalışan bulacaktır. Bu kaliteyi etkileyen unsur olacaktır.

2- Az istihdam sosyal sigorta ödemelerini azalmasına; bunun da Çalışma Bakanlığı'nın ödeme dengesini bozmasına neden olacaktır.

3- Azalan istihdam doğrudan tüketimi etkileyeceği için sanayi ve ticarete de olumsuz yansıyacak ve piyasa daha da daralacaktır. Ne yapmalı peki; yönetmek lazım.”

