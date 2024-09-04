39,5 milyon Euro ayrıldı 

Avrupa Komisyonu, 2024 Yardım Programı kapsamında Kıbrıs Türk toplumuna 39,5 milyon Euro destek sağlıyor.

Açıklamada, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik 2024 Yıllık Eylem Programı'nın bugün kabul edilerek Kıbrıs'ın yeniden birleşmesini kolaylaştırmak ve toplumun sosyo-ekonomik gelişimini desteklemek amacıyla 39,5 milyon Euro tutarındaki yeni AB fonunu tahsis ettiği belirtildi.

2024 Yılı Eylem Programı, Yardım Programında yer alan Menşe İsmi Korumalı (PDO) ürün Halloumi/Hellim Programı ve Yeşil Hat ticaretinin artırılması gibi öncü projelerin uygulanması için daha fazla destek sunuyor.

Açıklamada, Menşe İsmi Korumalı (PDO) ürün halloumi/hellimin, Kıbrıslı Türk üreticilere de açık olan ilk Menşe İsmi Korumalı ürün olduğu belirtilerek, 2024 programı kapsamında sağlanan finansmanın, Kıbrıslı Türk üreticilerin AB gıda güvenliği ve hayvan sağlığı standartlarını karşılayarak ürünlerini AB pazarına sunmalarını destekleyeceği kaydedildi.

Süt ürünleri ve tarımsal gıda sektörlerindeki paydaşlar için hazırlanan hibe destek programının, üreticilerin Yeşil Hat üzerinden PDO uyumlu halloumi/hellim satabilmeleri için gerekli standartları karşılamalarına ve bu ticaretten fayda sağlamalarına yardımcı olacağı ifade edildi.

Açıklamada, “Program, iki toplumun anlaşması durumunda, AB'nin "Yeşil Mutabakat" hedeflerine uygun olarak iki toplumlu bir güneş enerjisi santralinin inşası için fon ayırmaktadır. Bu proje, enerji verimliliği ve yeşil elektrik üretimi konularında iki toplum arasındaki iş birliğini güçlendirecek” denildi.

Özel sektörün gelişimini desteklemek amacıyla küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) ve girişimcilerin işlerini büyütüp sağlamlaştırmalarına yönelik hibe imkanları ve teknik yardım sağlanacağı kaydedilen açıklamada, eğitim alanında öğretmenlerin ve eğitimcilerin yaşam boyu öğrenme ve özel eğitim alanlarındaki becerilerini geliştirmeleri amacıyla özel destek ve laboratuvar ekipmanı içeren teknik yardım sunulacağı belirtildi.

2024 finansman döneminde, iki toplumlu burs programının desteklenmesinin öncelik olmaya devam edeceği kaydedilen açıklamada, barış odaklı Birleşik Dünya Kolejleri'nden (UWC) birinde Uluslararası Bakalorya programına birlikte katılacak Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk öğrencilere ortak destek sağlanacağı ifade edildi.

