‘Güvenerek izliyoruz’

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü Başkanı Sare Tüfekçi, ikinci Başkan Hatice Gazi ve yönetim kurulu üyeleri Sibel Şadın, Fatma Sabri ile üye Tezgül Hacıküçük ilk resmi ziyaretini Diyalog Medya’ya gerçekleştirdi.

Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü, Diyalog Medya Grubu Genel Direktörü Reşat Akar’la görüşerek, kurumun geçmiş basın gününü kutladı.

Başkan Tüfekçi, ziyarette Diyalog TV’nin uydu yayınlarının kapatılmasından duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Diyalog TV önemli bir yere sahip

Diyalog TV’nin önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Başkan Tüfekçi, kısa sürede yeniden uydu yayınlarına devam edilebilmesini temenni etti.

Sare Tüfekçi ziyarette şunları söyledi:

“Bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür eder geçmiş basın gününüzü kutlarız. Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü Başkanlık görevine yeni geldik ve ilk resmi ziyaretimizi sizlere gerçekleştirdik. Diyalog TV’nin uydu yayınlarının kapatılması bizleri üzmüştür. Diyalog TV önemli bir yere sahipti ve dileğimiz en kısa sürede bu olumsuz durumların düzelmesi ve uydu yayınlarına devam edebilmeniz yönündedir.”

Akar: Diyalog bizim değil halkın malıdır

Diyalog Medya Genel Direktörü Reşat Akar da Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübünün yeni yöneticilerine başarı dileyerek destek belirtti.

Akar şunları ifade etti:

Lions kulüplerinin yapmış olduğu faaliyetlere her zaman destek olduk bundan sonraki süreçte de destek olmaya devam edeceğiz. Yeni görevinizde sizlere de başarılar dileriz. Lions kulüpleri iyi işler yapıp güzel yardımlar topluyor ve bu yardımlar amacına ulaşıyor. Özellikle sağlık yönündeki yardımları biz çok önemsiyoruz. Elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Mehmetçik Karpaz Lions Kulübünün ricası üzerine “Bir çocuk da sen giydir” diye bir kampanya başlattık.

Ciddi bir kriz olmasına rağmen yine de duyarlı insanlar olduğunu görebiliyoruz. Bir miktar yardım toplandı ve birkaç gün içerisinde toplanan yardımı teslim edeceğiz. Hem gazete hem de televizyonumuzla halkın sesi olmaya devam ediyoruz.

1 Mayıs’tan itibaren uydu yayınlarımız kesildi. Ciddi girişimlerimiz var ve bu sorunun aşılacağı inancındayız.

Diyalog bizim değil halkın malıdır. İnternet üzerinden yayınlarımızı sürdürüyoruz ve çok iyi bir destek vardır.

Kısa sürede bu sorunun çözüleceğini ümit ediyoruz. Gerek televizyonda gerekse gazetemizde elimizden gelen desteği sizlere göstereceğiz ziyaretiniz için çok teşekkür ederiz.”

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2020, 11:03