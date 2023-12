‘Güvenle okuyoruz’

Ömer KADİROĞLU

Diyalog gazetesi yayın hayatında 10 yılı geride bıraktı. Dar bir kadroyla 4 Aralık 2013’te yayın hayatına başlayan Diyalog gazetesi, Kuzey Kıbrıs’ın ‘en çok satan, okunan ve beğenilen’ yayın organı oldu.

Diyalog’un 11’inci yaşına basması nedeniyle okurların verdiği mesajlar şöyle:

Ekram Tayfur

“Diyalog Gazetesi’ni beğenerek takip ediyorum. Her gün bir tane muhakkak alıp okuyorum. Gazetenin içeriğini çok beğeniyorum. Gazeteye genel olarak baktığımızda köşe yazılarından polisiye olaylarına, dünya haberlerinden tüm sayfalarına her şey çok güzel. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum.”

Ömer Cabacaba

“Diyalog Gazetesi’ni beğenerek hergün okuyorum. Kıbrıs’ın en iyi gazetelerindendir ve güzel haberlere yer veriyor. Doğru ve tarafsız bir şekilde bizlere haberleri ulaştırıyor. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar, daha da ileriye gitmesini temenni ediyorum. Diyalog Gazetesi kuruluşundan bu yana her geçen gün benimsendi, beğenildi ve başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. Hal Diyalog Gazetesi’ne güveniyor.”

Hüseyin Kurt

“Diyalog Gazetesi’ni okuyorum. Diyalog Gazetesi’nin yayınlarını tarafsız ve cesur buluyorum. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da tarafsız ve cesurca yoluna devam etmesini temenni ediyorum.”

Songül Kurt

“Diyalog Gazetesi’ni okuyorum ve gündemi iyi bir şekilde takip edip doğru ve tarafsız bir şekilde yayın yapan bir gazetedir. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar çizgilerini bozmadan çok uzun yıllar yayın hayatına devam etmelerini temenni ediyorum.”

Selver Kaya

“Diyalog Gazetesi’ni okuyorum. Reşat Akar duyarlı bir gazetecidir ve bu duyarlılığı gazete ve televizyonuna da yansıyor. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar yeni yaşında da başarılarının devam etmesini ve izledikleri çizgide emin adımlarla yayınlarına devam etmesini temenni ediyorum.”

Erkan Acumsal

“Diyalog Gazetesi’ni hergün beğenerek takip ediyorum. Spora biraz daha fazla yer verilmesini temenni ediyorum. Genel olarak gazetenin içeriği çok güzel ve hergün haberler bizlere tarafsız bir şekilde ulaşıyor. Ben Diyalog Gazetesi’nde en çok Reşat Akar’ın ve diğer köşe yazarlarının yazılarını okumayı seviyorum. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar nice başarılı yaşlar dilerim.”

Aydın Balat

“Diyalog Gazetesi’ni beğenerek takip ediyorum çünkü genel olarak tüm haber ve bilgileri bizlere sunuyor. Hem gazete hem de televizyonu severek takip ediyorum çünkü tarafsız ve doğru haberleri bizlere ulaştırıyor. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum.”

Yunus Sıltan

“Diyalog Gazetesi’ni severek takip ediyorum. Diyalog Gazetesi haberleri bizlere tarafsız ve doğru bir şekilde ulaştırıyor. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

Bünyamin Yüksekbaş

“Diyalog Gazetesi’ni beğenerek takip ediyorum. Diyalog Gazetesi’nin objektif olması, doğru ve tarafsız olması bizleri cezbediyor. Emin olmadığı konularda yayın yapamayıp kesin kanaat getirdiği konuları yayınlamayı tercih ettiği için beğenerek takip ediyoruz. Diyalog Ailesinin yeni yaşını kutlar uzun yıllar yayın hayatına devam etmesini temenni ediyorum.”

Sedat Reis

“Diyalog Gazetesi’ni hergün takip ediyorum. Doğru ve tarafsız bir şekilde haberleri bizlere ulaştırıyor. Diyalog Gazetesi’nin yanı sıra Diyalog TV’yi de takip ediyorum çünkü cesur yayınlar yapılıyor. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar çalışanlarına ve yöneticilerine başarı dolu yıllar dilerim.”

Özkay Ertayfur

“Diyalog Gazetesi’ni hergün okuyorum. Doğruları tarafsız bir şekilde bize ulaştırıyor. Kıbrıs’ta tek doğru gazetedir ve gazetenin yanı sıra TV 2020’yi de beğenerek takip ediyorum. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar çok çok uzun yıllar yayın hayatına devam etmesini temenni ediyorum.”

İlker Dağer

“Diyalog Gazetesi’ni severek takip ediyoruz. Diyalog Gazetesi ciddi ve söyleyeceklerini kimseden sakınmadan söyleyen bir yayın kuruluşudur. Özellikle Reşat Akar’ın söylediklerinin iyice düşünülmesi ve dikkate alınarak çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar izledikleri çizgide uzun yıllar yayınlarına devam etmesini temenni ediyorum.”

Ayhan Gürsel

“Diyalog Gazetesi’ni her gün alıp okuyorum. Diyalog Gazetesi’nin içeriği çok detaylı ve tarafsız bilgiler veriyor. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar başarılarının artarak devam edeceği çok uzun yıllar dilerim.”

Ulus Akaner

“Diyalog Gazetesi’ni beğenerek takip ediyorum. Sporundan güncel olaylarına kadar doğru ve tarafsız haberleri bizlere ulaştıran bir gazetedir. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar başarılı yayınlarının çok uzun yıllar devam etmesini temenni ediyorum.”

Hasan Altuntaş

“Diyalog Gazetesi’ni okuyorum. Gazete içerik olarak güzel ve özellikle köşe yazarlarının yazılarını severek okuyorum. Haberleri doğru ve tarafsız bir şekilde bizlere ulaştırıyor. Halka ve yöneticilere mesajlarını çok iyi bir şekilde veriyor. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar çalışanlarına sonsuz hürmetlerimizi sunarız.”

Halit Gönder

“Diyalog Gazetesi’ni beğenerek takip ediyoruz. Doğru ve tarafsız bir şekilde haberleri bizlere ulaştırıyor. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar bilhassa gençlerin Diyalog Gazetesi okuması ve Diyalog TV’yi izlemelerini tavsiye ediyorum. “

Mustafa Karaderi

Diyalog Gazetesi’ni beğenerek takip ediyorum. Güncel haberleri ülkenin nabzını iyi tutup doğru ve tarafsız bir şekilde haberleri bizlere sunuyorlar. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar başarılı yayınlarının devam etmesini dilerim.”

Kemal Beşir

“Diyalog Gazetesi’ni okuyorum. İçeriğindeki haberlere güvendiğimiz için takip ediyoruz. Ben Diyalog Gazetesi’nde en çok spor sayfalarını beğenerek ilgiyle takip ediyorum. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar izledikleri çizgide uzun yıllar sürecek bir yayın hayatı dilerim.”