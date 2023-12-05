Lefkoşa'da faaliyet gösteren Metropol Süpermarketten iki ayrı tarihte 4 bin lira değerinde 5 adet içkiyi pantolonunun içerisine sokup çalan Mehmet Baytak tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının ilk vukuatında 2 bin 400 TL değerindeki 3 adet Black Label marka içkiyi çaldığı belirtildi.

Zanlının ikinci vukuatında ise bin 500 TL değerinde 2 adet Chivas Regal marka içkiyi pantolonunun içerisine sokup çaldığı açıklandı.

Mahkemede konuşan zanlı “Moralim bozuktu, para yoktu, içmek istedim, o yüzden çaldım” dedi.

Soruşturmayı yapan polis, 2 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00 sıralarında Metropol Süpermarket içerisinde müşteri olarak bulunan zanlının 2 bin 400 TL değerindeki 3 adet Black Label marka içkiyi pantolonunun içerisine sokup herhangi bir ödeme yapmadan market dışına çıkarıp sirkat ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 3 Aralık 2023 tarihinde saat 10.15 sıralarında ise yine Metropol Süpermarket içerisinde müşteri olarak bulunduğu esnada bin 500 TL değerindeki 70 cl Chivas Regal ve 100 cl Chivas Regal marka içkiyi pantolonunun içerisine sokup herhangi bir ödeme yapmadan market dışına çıkarıp hırsızlık suçunu işlediğini açıkladı.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde de 28 Kasım 2023 tarihinden itibaren KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, gerekli araştırmaların yapıldığını, soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis, zanlının kalacak yeri olmadığını, camide yattığını söylediğini de belirterek, 20 gün süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise “Kızım hasta, babam hasta, param yoktu, moralim bozuktu içmek istedim, o yüzden yaptım, pişmanın, bana bir şans verin” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.