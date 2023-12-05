‘Suçlu değilim’

Türkiye’de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremin ardından Hatay’dan Kıbrıs’a gelip, aile yakınlarının yanında konaklayan Sevgi Açıl, misafir olarak bulunduğu evden ziynet eşyası çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 2023 yılı Ekim-Aralık ayları arasında Surlariçi bölgesinde M.G.’ye evden 5 adet altın kolye, 6 adet altın bilezik, 5 adet çeyrek altın, 7 adet altın kolye ucu, 3 adet altın çocuk küpesi, 9 adet altın yüzük, bir adet 22 ayar altın kadın kol saatinin çalındığını söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının Ekim ve Kasım aylarında M.G.’ye ait ikametgahta kaldığını belirlediklerini ifade etti.

Polis, ayrıca altınların bulunduğu odaya sadece zanlının girdiğini de tespit ettiklerini açıkladı.

Polis memuru, zanlının 3 Aralık tarihinde tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini açıkladı.

Polis memuru, aranan emareler, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise altınları çalmadığını söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.