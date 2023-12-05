‘Önemli görüşme’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bişkek’teki resmi temasları kapsamında, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde gerçekleşen görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Bir süre baş başa görüşen Tatar ile Caparov, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.

Heyetler arası görüşmede Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı temsilcileri ve yetkililer yer aldı.

Görüşmede Kıbrıs konusundaki gelişmeler, başta Kırgızistan olmak üzere Türk Dünyası ile KKTC arasındaki ilişkiler, eğitim ve turizm gibi alanlardaki potansiyel konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görüşmenin ardından basına değerlendirmelerde bulundu.

Tatar: Kucaklaşmak bize yakışandır

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tatar’a, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde fahri doktora verildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk milleti arasında binlerce kilometre mesafelerin teknolojik gelişmeler sayesinde azaldığını kaydederek, “Büyük milletin evlatları olarak bu şekilde gönül birliği içerisinde buluşmak, hasret gidermek ve kucaklaşmak bize yakışandır” dedi, bağların daha da güçlenmesi çağrısında bulundu.

Tatar, Kıbrıs Türk halkı ve Kırgız halkının verdiği mücadelelerin, yaşadıkları katliamların benzer olduğuna dikkat çekerek, bu süreçlerin iki halkı ortak noktada buluşturduğunu ifade etti.

Türk Dünyası devletleri arasında paylaşılan tarihsel zenginlikler, gönül birliği, değerler, maneviyat ve kültürel varlığın önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Tek yürek olduğumuz için başarılı olacağız” dedi ve bu tek yüreğin, Türk milletini geleceğe emin adımlarla taşıyacak en büyük zenginlik ve güç olduğunu söyledi.

Tatar, Ata Yurdu Kırgızistan’da, Tanrı Dağı’nın eteklerinde Türk Dünyası’ndan değerli temsilcilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bugünün tarihi bir gün olduğunu kaydetti, heyecanlı karşılamadan dolayı teşekkürlerini iletti.

