Güvenli bir destinasyon

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bu yıl 22’ncisi düzenlenen ACE of M.I.C.E. etkinliğine üçüncü kez ev sahipliği yapıyor.

Etkinliğe ilişkin basın toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Ataoğlu, teşvik sisteminin 1 Ocak itibarıyla , charter seferlere, öz kaynaklardan bütçe ayrılarak yeninden hayata geçirildiğini belirtti.

Ataoğlu, “bu teşvik sistemiyle, önümüzdeki yıl hedeflenen turist sayısına ulaşmayı amaçlıyoruz” dedi.

Dream Project tarafından gerçekleştirilen, turizm ve MICE (Kongre, Toplantı, Etkinlik) sektörlerinin ulusal ve uluslararası “devlerini” bir araya getiren etkinlik, Elexus Hotel & Convention'da yer aldı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde iki gün süren etkinlik kapsamında önceki akşam basın toplantısı düzenlendi.

Dream Project Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Volkan Ataman, basın toplantısında yaptığı konuşmada, “ACE of M.I.C.E’ın Türkiye ve Kıbrıs'ın marka değerine ve destinasyon tanıtımına büyük katkı sunduğunu” ifade etti.

Elexus Hotel And Convention Genel Müdürü Görkem Aydıner de MICE sektörünün KKTC için önemine dikkat çekerek, 2024’ün turizm performansı ve ülke ekonomisi için verimli geçtiğini ve 2025 yılında, bu başarıların üzerine çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Ataoğlu: KKTC güvenli bir turizm destinasyonu

Basın toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC’nin, önemli bir turizm destinasyonu olduğunu söyledi.

Ataoğlu, bir ateş çemberi içinde yer alsa da KKTC’nin alternatif turizm modellerine ev sahipliği yapan, güvenli bir turizm destinasyonu olduğunu vurguladı.

Farklı ilçelerde yapılacak yatırımların, nüfus, alt ve üst yapıyla uyumlu ve doğru şekilde hayat bulmasının ülke turizmi için önem taşıdığını , bu amaçla yaptıkları çalışmanın ocak ayında kamuoyuyla paylaşılacağını dile getiren Ataoğlu, bu aşamadan sonra nerede, ne tür bir yatırım yapılacağının hayata geçirilecek Turizm Master Planıyla belirleneceğini kaydetti.

Pandemiyle artış gösteren kiralık konut turizminin, kontrol altına alınmasına yönelik yasanın tamamlandığını anımsatan Ataoğlu, Pandemi ardından devre dışı kalan teşvik sisteminin de, 1 Ocak itibarıyla , charter seferlere ,öz kaynaklardan bütçe ayrılarak yeninden hayata geçirildiğini belirtti.

Ataoğlu, “bu teşvik sistemiyle, önümüzdeki yıl hedeflenen turist sayısına ulaşmayı amaçladıklarını” kaydetti.

Uçak biletleri istenilen düzeye geldi

Yüksek uçak bileti fiyatlarının bu günlerde, ilave ek seferler, geniş gövdeli uçaklar ve alternatif uçak firmalarının devreye girmesiyle istenilen düzeye geldiğini kaydeden Ataoğlu,bu fiyatların sürdürülebilir olması için çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Ataoğlu, Anavatan Türkiye ve yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklere yönelik hazırlanan “ADA KIBRIS “ projesi hakkında da bilgi verdi.