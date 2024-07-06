Zarar 350 bin TL

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Hamitköy’de bölgesinde önceki gün bir apartmanın bahçe kısmında çıkan yangının nedeni belli oldu.

Civardaki bir işyerinde çalışan Pakistanlı Noman Abid’in sönmemiş sigarayı attığı, bu nedenle bahçedeki kartonların tutuşmasına neden olduğu açıklandı.

Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, yangının 350 bin TL tutarında zarara yol açtığı belirtildi.

Polis, 3 Temmuz 2024 tarihinde, saat 09.15 sıralarında, Hamitköy’de Durmuş Bıyıklı Sokak’ta bulunan bir apartmanın bodrum kısmındaki bahçede yangın çıktığını söyledi. Polis, yapılan araştırma sonucu yangının zanlının sönmemiş sigara izmaritini kartonların olduğu yere doğru atmasından dolayı çıktığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu apartmanın arka bahçesinde bulunan ahşap çardak ve içerisinde muhafaza edilen su deposu ile motoru, muhtelif mobilya ve beyaz eşyaların zarar gördüğünü söyledi.

Polis, çardağın yanında park halinde bulunan VY 410 plakalı salon aracın ise sol arka tamponunun ve çamurluğunun ısıdan dolayı eridiğin belirti.

Polis, ayrıca oluşan ısıdan dolayı da apartmanın arka sokağında bulunan bir ikametgahın kapı ile pencere camlarının çatladığını, klima dış ünitesi ve ikametgahın bahçesi içerisinde bulunan 3 adet narenciye ağacının zarar gördüğünü ifade etti.

Ülkede kaçak yaşam sürüyordu

Polis, yangında tahmini olarak 350 bin TL zarar oluştuğunu, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 31 Ocak 2024 tarihinden beri ülkede kaçak kaldığının belirlendiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede yasal statüsünün olmadığını belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlıyı 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2024, 03:05