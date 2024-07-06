Klimayı açamıyoruz

Ömer KADİROĞLU

Zamlı elektrik faturalarının dağıtılması sonrasında sıradan vatandaşlar gibi küçük esnaf da adeta şok yaşadı. Yazın sıcak günlerinde klimaları çalıştıramaz duruma gelmekten yakınan esnaf “müşteriler açın diyor ama bizler kapatmak zorunda kalıyoruz” diyerek tasarruf yapmak zorunda kaldıklarını söylüyor.

Özellikle kafeterya ve lokanta işletenler, elde edilen gelirle giderleri karşılamakta zorlandıklarını söylüyor. Soğuk içecekler ve bazı gıdalar için buzluk çalıştırmak zorunda kalan işletme sahipleri, satışların durgun olduğu zamanlarda klimaları kapattıklarını, ancak buzlukların kapatılamayacağını belirtiyor.

Ne dediler?..

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Sedat Reis

“Elektrik faturaları düzenli ödeniyor ancak Kıb-Tek’in verimli hizmet alamıyoruz. Geçen ay 12 bin TL gelen elektrik faturası bu ay 20 bin TL’yi geçti. Bazen klimaları kapatıp ışıkları söndürüyoruz. Ancak hava sıcak olduğu için müşteriler gelebilsin diye klimaları açmak zorunda kalıyoruz. İşlerimizden elde ettiğimiz gelirlerle giderlerimizi karşılayamıyoruz. İşler çok düştü ve rahat geçişler için sınır kapılarında önlemler yapılması gerekiyor. Borçları tahsil etmeleri gerekiyor. Hiçbir şeyden memnun değiliz. En güzeli başarısız olan bu yöneticilerin gitmesi ve yerine yeni kişilerin gelmesidir.”

Ömer Cabacaba

“Elektrik konusu ailemizin büyük sorunu oldu. İnsanlar zamlar nedeniyle çıkmaza giriyor. Yakında hiç kimse elektrik kullanamayacak. Verdiklerinden fazlasını alıyorlar. Parası olan klima açacak ama parası olmayan vantilatör bile açamayacak. Türkiye’den elektrik mi gelir yoksa daha ucuz elektrik yöntemlerine mi dönerler bilmiyorum ancak ivedilikle bir çalışma yapılmalıdır. Kasap, restorancı ve birçok iş kolu elektrik zamları yüzünden fiyatlara artış yapmaktan usandığını söylüyor. İnsanlar çaresiz ve inşallah kısa sürede buna bir çözüm bulurlar.”

Sadi Kazafanalı

“Bu ay elektrik faturam 5 bin lira geldi. Geçtiğimiz ay faturam 2 bin 400 civarlarındaydı. İşlerin azaldığı, sıcakların bastırdığı ve çarşıya insanların uğramadığı bir zamanda elektrik faturalarının yüksek gelmesi çok kötü oldu. Önümüzdeki ay faturaların daha da ağır olacağını düşünüyorum. Acilen Türkiye’den kabloyla elektriğin getirilmesi gerekiyor. Arasta bölgesinde alım- satım yapan esnaf kazanıyor ancak emeğe dayalı berber veya restoran gibi yerler şu anda hiç iyi durumda değil. Yetkililerden beklentim kabloyla Türkiye’den elektriğin getirilmesidir.”

Mustafa Yüksekbaş

“Bu ay elektrik faturam geçen aya kıyasla yüzde 100 arttı. Geçen ay 4 bin TL gelen fatura bu ay 10 binin üzerine çıktı. Bu durum işlerimizi olumsuz yönde etkiliyor. Zaten piyasada ciddi bir durgunluk varken bir de kabarık faturalar karşısında ne yapacağımızı bilemiyoruz. Şu anda gelirlerimiz giderlerimizi karşılayamaz durumdadır. Bu kadar artış dünyada görülmedi. Her ay elektriğe yüzde

10-20-30 civarlarında artışlar yapılıyor. Bu noktada yetkililerden ciddi çalışmalar yaparak çözümler üretmelerini bekliyoruz.”

Özkay Ertayfur

“İş yerime bu ay ne kadar fatura geldi bilmiyorum ancak en son faturam 23 bin TL idi. Muhtemelen yeni faturam da 30’un üzerindedir. İşlerimizden elde ettiğimiz gelirler giderleri karşılamıyor. İnsanlar çarşıya eskisi gibi gelmiyor. İşlerimizden şimdilik pek de memnun değiliz. Böyle giderse cebimdeki birikimi de tüketip iş yerimi herhalde kapatacağım. Beklentimiz zor günleri atlatmak adına bu kadar fazla zam yapılmamasıdır. Her şeye zam yapıyorlar ve asgari ücreti arttırsalar da cebimizden hepsini alıyorlar.”