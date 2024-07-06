Telefonun şifresini vermedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse, rüşvet aldığı ve görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılarak, tutuklandı.

Duruşmada zanlıyla ilgili iddialar aktarıldı. Zanlının Çalışma Bakanlığına çeşitli nedenlerle başvuru yapan firmalardan işlemlerini hızlandıracağını söyleyerek, diz üstü bilgisayar, ucuz arsa talep ettiği belirtildi. Zanlının cep telefonunun emare alındığını ancak şifresini söylemediği için henüz inceleme yapılamadığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ne görevli polis çavuşu, , 28 Mart 2024 tarihinde tutukluluk duruşmasına çıkarılan Serdinç Maypa'nın iddiaları ve tasarrufunda ele geçirilen belgelerle ilgili mahkemenin verdiği soruşturma emri gereği yapılan araştırma sonucu Köse’ye ulaştıklarını söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu özel kalem müdürü olan zanlının 31 Ekim 2023 tarihinde İskele’de faaliyet gösteren bir firmadan hediye talep ettiğini söyledi.

Bin 850 dolarlık bilgisayar aldı

Polis çavuşu, zanlının bin işçiye çalışma izni çıkarmak için bakanlığa başvuran firmadan işlemlerin hızlandırılması için diz üstü bilgisayar talep ettiğini, bakanlıkta personel tarafından kullanılacağını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının firmanın vermiş olduğu bin 850 dolar değerindeki bilgisayarı evine götürdüğünü tespit ettiklerini açıkladı.

Zanlının evinde yapılan arama sonucu bilgisayarın bulunarak emare alındığını kaydeden polis, zanlının uzaktan erişimle Bakanlıktaki işlere baktığını ancak yapılan incelemede bilgisayarda sadece zanlının kişisel verilerinin tespit edildiğini söyledi.

Kabarık fatura kesti, “Başka işlerde yaparız” vaadinde bulundu

Polis çavuşu, zanlının 29 Ocak 2024 tarihinde de Kalkanlı Yaşam Evi'nin bakım ve onarımını için bir firmaya 31 bin 650 dolar teklif verdiğini, firmanın yaşlı bakım evinin işlerini aldığını ancak katkı koymak amacıyla daha ucuza; 23 bin 500 dolara yapacağını zanlıya bildirdiğini açıkladı. Polis, zanlının ilgili firmaya ödeme yaparken 25 bin dolar verdiğini ve faturayı 31 bin 650 dolara kestirmek istediğini belirtti.

Zanlının firma yetkililerine, “aradaki farkı başka işlerde kullanırız, sizinle başka işlerde yaparız” dediğini de açıkladı.

Polis, zanlının tutuklanmasının ardından söz konusu şirketin şikayetçi olduğunu belirtti.

Polis, zanlı aleyhine "sahte belge düzenlemeye tahrik" suçlaması getirilebileceğini ancak henüz araştırmalarının sürdüğünü kaydetti.

Arsa pazarlığı da yaptı

Polis, zanlının yine İskele'deki bir inşaat firmadan Bakanlıktaki işlerini hızlandırmak için bir bölgede satın almak istediği arsada indirim yapılmasını istediğini ifade etti.

Polis, zanlının bilgisayarının yanı sıra, cep telefonunun da emare alındığını kaydetti. Polis, şikayetçi olan firma ve şahısların zanlının kendilerinden talep ettikleriyle ilgili ellerinde yazışmalar ve mesajlar olduğunu, bunları polise vermek istediklerini söylediklerini kaydetti.

Polis, zanlının cep telefonunun şifresini vermediğini, bu nedenle inceleme yapamadıklarını, telefonda birçok suçla bağlantılı yazışmaların olabileceğini ifade etti.

Polis, bir günde 7-8 ifade aldıklarını, 20 kişiden daha ifade alacaklarını dile getirdi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Doktor kontrolünden geçirilecek

Zanlının avukatı ise tutukluluk süresine itiraz etmedi ancak müvekkilinin yeni anjiyo olduğunu, yaşadığı stres nedeniyle tansiyonunun çıktığını belirterek doktor kontrolünden geçirilmesini istedi.

Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.