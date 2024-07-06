Deport edilecek

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da ayrılmak isteyen sevgilisini darp ettikten sonra, “seni beşinci kattan atarım gebertirim” diyerek tehdit eden Akif Karanfil hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Şükrü Hafız, zanlının, 3 Temmuz 2024 saat 22.00 sıralarında, Gazimağusa’da bir apartman dairesinde, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Ç.T. ile tartıştığı sırada, adı edilenin gözüne yumruk vurarak ciddi şekilde darp ettiğini anımsattı.

Polis, zanlının, ardından “sus, susmazsan seni beşinci kattan atar gebertirim” diyerek, genç kadını tehdit ettiğini de mahkemeye hatırlattı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının çalışma izninin iptal edildiğini, ancak yeni çalışma izni çıkarabilmek için yasal süresi olduğunu belirtti ve uygun teminata bağlanmasını talep etti. Zanlı, suçlamaları reddetti ve KKTC vatandaşı kefil bulamayacağını belirterek teminat şartlarını yerine getiremeyeceğini ifade etti.

Mahkeme, zanlının 25 bin TL nakdi kefalet ve KKTC vatandaşı 2 kefilin, 250’şer bin şahsi kefaleti şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

