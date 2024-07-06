Hüseyin ÇİÇEK

Yenierenköy-Dipkarpaz anayolunda dün akşam meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan 20 yaşındaki Münür Ekşi kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Münür Ekşi’yi hayattan koparan kaza, Yenierenköy çıkışında, süt fabrikası önünde gerçekleşti.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; yakın akrabasının düğün konvoyuna katılmak üzere KB 457 plaka motosikletiyle yola çıkan talihsiz genç, saat 20.00 sıralarında, süt fabrikası önüne geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik kazası geçirdi. Yenierenköy Sağlık Ocağı’na ait ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Münür Ekşi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 21.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Yenierenköy’de defnedilecek

Kaza haberini alan talihsiz gencin yakınları Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne akın ederek, gelecek umutlu bir haberi bekledi. Ancak kısa sonra acı haberi alan yakınları büyük acıyla yüzleşti. Yenierenköy’de ikamet eden ve kısa süre önce Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yaptığı belirtilen Münür Ekşi, Yenierenköy’ün sevilen gençlerindendi. Talihsiz gencin cenazesi yapılacak otopsinin ardından Yenierenköy’de defnedilecek.