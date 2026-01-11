Güzelyurt’a yeni bir soluk

Güzelyurt Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen Güzelyurt Meslek Edindirme Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Kadınların meslek edinmesi, üretime katılması ve aile ekonomisine katkı sağlaması hedefiyle kente kazandırılan merkezde, dikiş-nakış, örgü bebek yapımı, boncuk takı tasarımı, seramik yapımı ve bilgisayar dersleri gibi mesleki yetkinlik kazanmak isteyen herkes tarafından kullanılabilecek.

Açılışa Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş , bazı milletvekilleri, yerel yöneticiler ve bölge halkı katıldı

Güzelyurt Belediyesi halk dansları ekibi gösterisiyle başlayan açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Ardından sırasıyla Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler tarafından açılış konuşmaları yapıldı. Konuşmaların ardından Manisa Belediye Başkanı merhum Ferdi Zeyrek ve Şehzadeler Belediyesi Başkanı merhume Gülşah Durbay anısına, merkezin bahçesine dikilen zeytin ağaçlarına su verildi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından merkez gezildi.