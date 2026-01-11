Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rüstem Kitabevi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 4’üncü Gençlik Kongresi kapsamında hazırlanan Kongre Raporu’nun lansmanına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre lansmanda Gençlik Federasyonu’nun 2026–2027 döne-mine ilişkin gençlik politikaları vizyonu, hedefleri ve yol haritası ile Gençlik Forumlarının çalışma pren-siplerinin paylaşıldı.

Lansmanda konuşan Cumhurbaşkanı Erhürman, yapılan çalışmaların ve sarf edilen emeğin teşekkürü hak ettiğinin altını çizdi.

“Siz gençlerin ezber bozan tarafı daha büyük bir teşekkürü hak ediyor” diyen Cumhurbaşkanı Erhür-man, gençlerin yürüttükleri çalışmalar ve projelerle bu ülkeye duydukları sevginin ve bu ülkede ne yapılması gerektiğini ortaya koymak için verdikleri emeğin tanığı olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, bugünün gençlerinin geçmiş nesillere kıyasla farklı şekilde politize oldukla-rını belirterek, gençlerin farklı bakış açıları ve vizyonlara sahip olduğunu vurguladı. “Bu iyi ki böyledir. Gençlerin farklı politik vizyonlar ortaya koymasına, bizlerin de bunları görmeye, duymaya ve anlamaya ihtiyacımız var” diyen Erhürman, Cumhurbaşkanlığı olarak ortaya konulan çalışmaların hayata geçiril-mesi noktasında gençlerle birlikte bunun takipçisi olacaklarını ve süreci birlikte yöneteceklerini kay-detti.

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Erhürman şunları söyledi:

“İyi ki varsınız; ama en çok da iyi ki bizim neslin ezberlerini bozuyorsunuz. İyi ki kulaklarımızı açıyorsu-nuz; böylelikle bizlere sizleri anlama fırsatı sunuyorsunuz. İyi ki bizim gibi değil, sizler gibi politiksiniz. Hepinize yürekten teşekkür eder, başarılarınızın devamını dilerim.”

