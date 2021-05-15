Halk ayağa kalktı, gece uyuşturucu partisi

Suna ERDEN

Girne'ye bağlı Edremit bölgesinde gece yarısı uyuşturucu partisi düzenleyen Nijerya ve Zimbabve uyruklu 7 kişi polise yapılan ihbar sonucu yakalandı. Polis, baskında 41 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Gürültüden uyuyamaz hale gelen bölge sakinlerinin polise başvurarak acil müdahale talebinde bulunduğu bildirildi.

Diyalog’a telefonla ulaşan bazı vatandaşlar da “nedir bunlardan çektiğimiz. Bunlar nasıl öğrenci” diyerek dert yandı ve yetkililerin önlem almasını istedi

Gözaltına alınan ve tümünün öğrenci olduğu belirtilen Oluwatofunmi Olukayo Onakoya, Ayama Asikpo, Johnkingsley Ughelu, Eamonn Akpama, Preisca Chingaira, Melissa Natalie Tanyasadwa Mago ve Melissa Rufaro Hamadziripi dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada ele geçirilen maddelerin analize gönderileceği, ayrıca aranan şahıslar olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, 13 Mayıs 2021 tarihinde saat 22.30 sıralarında Edremit bölgesinde bir evden gürültü yapıldığına dair Girne Adli Şube’ye şikayet yapıldığını söyledi.



Polis, ihbar üzerine söz konusu adrese gidildiğini, evin avlusunda ağaçlar arasında şüpheli görülen Oluwatofunmi Olukayo Onakoya ve Ayama Asikpo’nun alıkonulduğunu ifade etti.Polis, ağaçlar arasında yapılan aramada naylon poşet içerisinde 40 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

Uyuşturucu analize gönderilecek

Polis memuru, evin içerisinde de arama yapıldığını; ikametgâhın salon kısmında tütün paketi içerisinde uyuşturucu madde bulunduğunu kaydetti.

Polis, evde tespit edilen Johnkingsley Ughelu, Eamonn Akpama, Preisca Chingaira, Melissa Natalie Tanyasadwa Mago ve Melissa Rufaro Hamadziripi'nin de gözaltına alındığını açıkladı.

Polis memuru, 7 zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, bulunan uyuşturucu maddelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler ve aranan şahıslar olduğunu belirterek, üç gün süre istedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, haklarında soruşturma yürütülen zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2021, 09:32