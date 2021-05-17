Gelecek kuşaklara anlatılmalı

Cumhurbaşkanı Tatar, Bayram nedeniyle bazı şehit eşlerine ziyaret gerçekleştirdi.

Verilen bilgiye göre, şehit eşi Gül Gedik, Cemile Sözveren, Ayşe Kurtuluş ve Emine Tuncay’ı yaptığı ziyaretlerde Ersin Tatar’a Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, şehit ve gazilere minnet borcu duyduğunu, Kıbrıs Türkünün şehitlerin fedakarlıkları sayesinde bugün huzur ve güvenlik içerisinde yaşandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, şehitlerin yaptığı büyük fedakârlıkların unutulmaması gerektiğini, şehitlerin vatan için yaptıklarını gelecek kuşaklara aktarmanın en önemli sorumluluklardan biri olduğunun altını çizdi.

Gazze’de yaşananlar



Cumhurbaşkanı Tatar, Gazze’de yaşanan saldırı olaylarına işaret ederek, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün ne kadar önemli olduğunun bir kere daha anlaşıldığını, huzur ve güven dolu bir gelecek için çalışmaya devam edeceğini, devlete herkesin sahip çıkması gerektiğini belirtti.Halkın egemenliğinin devletin bekası için en önemli unsur olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, halka birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.Geçmişte yaşanan acıları unutmanın mümkün olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Tarihini bilmeyen toplumlar yok olmaya mahkûmdur. Tarih bunu emretmektedir” şeklinde konuştu.