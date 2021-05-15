Son anda kurtarıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Palm Beach Plajında denize giren 28 yaşındaki Pakistan uyruklu genç boğulma tehlikesi geçirdi. Dalgıç kıyafetleriyle denize açılan Suluman Khan’ı arkadaşları sudan çıkardı. Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Khan, yoğun bakıma alındı. Khan’la birlikte son 7 günde Palm Beach Plajında meydana gelen boğulma tehlike vakası üçe çıktı.

Bir anda çırpınmaya başladı

Elde edilen bilgilere göre; arkadaşlarıyla Gönyeli’den, Gazimağusa’ya giden ve dalgıç kıyafetleri ile denize açılan Suluman Khan, bir anda dalgalar arasında çırpınmaya ve su yutmaya başladı.

Khan arkadaşları tarafından son anda fark edilerek denizden kıyıya çıkarıldı.

Arkadaşları, 112 acil servise haber verirken, olay yerine giden sağlık ekipleri ambulansla Suluman Khan’ı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

İlk anda bilinci kapalı olan gencin, müdahaleler sonrası şuuru açıldı.



Akciğerlerine su dolan gencin Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındığı açıklandı.Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; olay dün saat 13.30 sıralarında gerçekleşti.Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

7 günde 3 vaka

Suluman Khan’ın boğulma tehlikesi geçirmesiyle son 7 günde vaka sayısı üçe çıktı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü de aynı plajda 24 yaşındaki Karl Loic Nguetcha, denizin dalgalı oluşundan dolayı boğulma tehlikesi geçirmişti. Öte yandan, 8 Mayıs tarihinde 20 yaşındaki Friday Solamon yine Plam Beach Plajında boğulma tehlikesi geçirerek, hastaneye kaldırılmıştı.

Gazimağusa'da Palm Beach sahilinde son 7 günde 3 gencin boğulma tehlikesi geçirmesi dikkat çekerken, 3 kişinin de yoğun bakımda olduğu belirtildi.