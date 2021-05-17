Bölge halkı tepkili

Suna ERDEN

Ramazan Bayramı'nda pandemi nedeniyle aile ziyaretleri kısıtlanırken, vatandaşın bayramda tercihi Karpaz oldu.

Tatilini Karpaz’da geçirenler 3 gün boyunca sahilin ve denizin keyfini çıkardı. Ancak duyarsız bazı kişiler, yiyip içtikten sonra çöplerini çevreye attı.

Ayrıca mangal yapmak için ağaç dallarının kırıldığı ve yakıldığı belirtildi.

Sahil ve çevreye atılan çöpler bölge halkının tepkisine neden oldu.



Diyalog’a ulaşan bölge halkı, duyarsız kişilerin çöplerini bırakmasından dolayı rahatsız olduklarını belirtti.Sadece bu bayram değil her tatil sonrası aynı manzarayla karşılaştıklarını kaydeden bölge halkı, şunları ifade etti:Çöp bidonu varken atıklarını yerlere atıyorlar. Ayrıca mangal yaktıkları için ağaçlara zarar veriyorlar.Her bayram veya hafta sonu tatili sonrası aynı manzarayla karşılaşıyoruz. Çok mu zor bir poşet çöpü arabaya koyup, çöp kutularına atmak? Çok mu zor ağaçları kırmak yerine kömür yakmak? Çevreye karşı bu kadar duyarsız olunmaz. Yazıktır, günahtır.Bölge halkı, ayrıca tatil yapılan yerlerde daha fazla denetim yapılmasını da istedi.