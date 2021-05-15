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Yasağı çiğneyenler yakalandı

Polis ekipleri, bayramda pandemi denetimlerine devam etti

Yasağı çiğneyenler yakalandı
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Polis ekipleri bayramda da pandemi denetimlerine devam etti. Polisin bayramın birinci gününde gerçekleştirdiği denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 12 kişi tespit edildi. 
Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, tespit edilenler hakkında yasal işlem başlatıldı. Bu arada önceki gün de ülkede uygulanan sokağa çıkma yasağını 31 kişi ihlal ederken, bir iş yeri ise yasal kapatma saati emrine riayetsizlik etti. 

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Polisten yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı kapsamında; önceki gün ve dün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 31 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği bildirildi.  
Öte yandan, denetimlerde, saat 20.00’de kapatması gereken bir iş yerinin ise saat 23.00’e kadar açık bulundurulduğu tespit edildi. 
Söz konu şahıslar ve iş yeri işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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